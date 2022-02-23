Джулія Фокс після розставання носить бомбер Каньє Веста

Після розставання дівчина не стала викидати, за традицією, все, що нагадує про колишнього.

Нещодавно стало відомо про розрив між американським репером Каньє Вестом та акторкою Джулією Фокс, чий роман яскраво почався і швидко закінчився. Проте дівчина продовжує носити синій бомбер з Yeezy Gap колекції бренду свого екскоханого, ціна якого становить близько 200 доларів. Про це пише Daily Mail.

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Акторку зловили папараці в одному з аеропортів Мілана. Як відомо, вона прибула до Італії на Тиждень моди.

Окрім бомбера Є, на Джулії Фокс були сині лосини, чорна футболка та сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у хвіст.

[ + – ] Джулія Фокс у Мілані

Зазначимо, що 44-річний американський репер Каньє Вест наразі розлучається зі своєю дружиною та матір'ю чотирьох його дітей Кім Кардаш'ян. Поки громадськості відомо про кількамісячний роман Кім зі стендапером Пітом Девідсоном, Каньє встиг змінити за цей час кількох дівчат.

[ + – ] Каньє Вест та Джулія Фокс під час романтичної фотосесії Фото: Interview

Спочатку йому приписували роман з російською моделлю Іриною Шейк, згодом з 22-річною американською моделлю Вінетрією. А з Джулією Фокс, за словами акторки, відбулося "кохання з першого погляду". Закохані познайомилися перед новим роком і вже за кілька днів почали зустрічатися, Каньє навіть організував романтичну вечерю та фотосесію, знімки з якої опублікували разом з ексклюзивним коментарем Джулії щодо їхніх стосунків.

[ + – ] На фоні зростання популярності після роману з Каньє Вестом Джулія Фокс вийшла на подіум у ролі моделі

Проте згодом іскра між Каньє та Джулією згасла, оскільки вони живуть у різних містах і Каньє не переставав публічно заявляти про бажання повернутися до Кім. На день закоханих репер навіть відправив до будинку колишньої коханої пікап, повний червоних троянд.

Згодом Веста почали неодноразово ловити на побаченнях з американською моделлю Чейні Джонс, яка піариться на тому, що дуже схожа на Кім Кардаш'ян. Після цього Джулія видалила всі фото з Є із соцмереж та лайкнула фото Кім.

Нагадаємо, що Каньє Веста за напад та побиття фаната можуть засудити до 6 місяців ув'язнення.