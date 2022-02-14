Джулія Фокс поставила лайк Кім Кардаш'ян і видалила всі фото з Каньє Вестом

Джулія вже кілька днів не з'являлася на публіці разом з репером, а вихідні взагалі провела зі своїм сином.

Після чергової витівки Каньє Веста, коли він заявив, що хотів би, щоб його дружина (Кім Кардаш'ян) була з ним, терпець його нової дівчини, акторки Джулії Фокс, схоже, урвався. Вона видалила зі своєї сторінки в соцмережі всі знімки з репером і поставила лайк під однією з фотографій Кім.

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Лайк з'явився після того, як 44-річний музикант, який страждає на біполярні розлади, поділився безліччю постів в Instagram, у яких говорилося: "Я б хотів, щоб моя дружина була зі мною", і сумував за возз'єднанням своєї сім'ї.

[ + – ] Каньє дав зрозуміти, що не залишив ідею возз'єднатися із сім'єю Фото: Скриншот

На фото Кардаш'ян позує в комбінезоні та сонцезахисних окулярах від Balenciaga.

Фото: Скриншот

Крім того, що зі сторінки Джулії зникли всі фото з Каньє, їх кілька днів не бачили разом. Натомість Джулія провела вихідні зі своїм 13-місячним сином Валентином, поділившись у сторіз відео того, як малюк грає.

"Я найщасливіша мама", — підписала вона пост.

Перші чутки про проблеми у стосунках пари з'явилися минулого тижня. За словами інсайдерів, Джулія сказала, що в неї більше "немає енергії" для цього роману. Більше того, вони зазначають, що коли Джулії немає поруч, Каньє знову повертається до своїх старих звичок із витівками у соціальних мережах та публічними скандалами.

І хоча Джулію "не турбують" його недавні прохання до колишньої дружини Кім возз'єднати їхню родину, вона "зараз зосереджена на своїх друзях та сім'ї, і в неї немає енергії, щоб вкладатися у стосунки".

Інший інсайдер повідомив Page Six, що Джулія та Каньє перебувають у "відкритих відносинах". Наприклад, нещодавно його було помічено на побаченні з Чейні Джонс.

"Їхній зв'язок виходить за межі типових норм, тому що вони розвинені істоти, які просто хочуть одна одну, щоб бути щасливими. Немає ревнощів або поганого настрою", — зазначило джерело, близьке до Фокс.

У свою чергу, Каньє ніяк не заспокоїться. Він опублікував серію постів, у яких, серед іншого, назвав нового хлопця Кім Піта Девідсона "дурнем". Правда, пізніше опублікував знімок, на якому стверджував, що його обліковий запис зламали.

[ + – ] Каньє Вест заявив, що його обліковий запис "хакнули" Фото: Скриншот

Після недільного Суперкубка, який він відвідав зі своїми двома старшими дітьми Норт та Сейнтом, Вест дав пораду подружнім парам.

"Перебуваючи поруч зі своєю половинкою, переконайтеся, що він знає, як сильно ви його любите і цінуєте. Тому що в кожному брудному ** провулку ховається скит, який чекає, щоб допомогти зруйнувати вашу сім'ю і ходити в Calvin Kleins навколо ваших дітей. Я б хотів, щоб моя дружина була зі мною, а наші діти сиділи на 50-ярдовій лінії. @kimkardashian завжди пам'ятай, що Вест був твоїм найбільшим W", — написав репер.

Фото: Скриншот

Говорячи про Calvin Klein, він мав на увазі Піта, котрий знявся в рекламі білизни цього бренду.

У свою чергу, Піт Девідсон заявив про готовність всіляко підтримувати Кім на шляху до свободи. Що ж до погроз Каньє в його бік, усі вони веселять коміка.