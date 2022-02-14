Джулия Фокс поставила лайк Ким Кардашьян и удалила все фото с Канье Уэстом

Джулия уже несколько дней не появлялась на публике вместе с репэром, а выходные и вовсе провела со своим сыном.

После очередной выходки Канье Уэста, когда он заявил, что хотел бы, чтобы его жена (Ким Кардашьян) была с ним, терпение его новой девушки, актрисы Джулии Фокс, похоже лопнуло. Она удалила со своей страницы в соцсети все снимки с рэпером и поставила лайк под одной из фотографий Ким.

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Лайк появился после того, как 44-летний музыкант, страдающий биполярным расстройством, поделился множеством постов в Instagram, в которых говорилось: "Я бы хотел, чтобы моя жена была со мной", и тосковал по воссоединению своей семьи.

[ + – ] Канье дал понять, что не оставил идею воссоединиться с семьей Фото: Скриншот

На фото Кардашьян позирует в комбинезоне и солнцезащитных очках от Balenciaga.

Фото: Скриншот

Кроме того, что со страницы Джулии исчезли все фото с Канье, пару уже несколько дней не видели вместе. Вместо этого Джулия провела выходные со своим 13-месячным сыном Валентино, поделившись в сториз видео того, как малыш играет.

"Я самая счастливая мама", – подписала она пост.

Первые слухи о проблемах в отношениях пары появились на прошлой неделе. По словам инсайдеров, Джулия сказала, что у нее больше "нет энергии" для этого романа. Более того, они отмечают, что когда Джулии нет рядом, Канье снова возвращается к своим старым привычкам с выходками в социальных сетях и публичными скандалами.

И хотя Джулию "не беспокоят" его недавние просьбы к бывшей жене Ким воссоединить их семью, она "сейчас сосредоточена на своих друзьях и семье, и у нее нет энергии, чтобы вкладываться в отношения".

Другой инсайдер сообщил Page Six, что Джулия и Канье находятся в "открытых отношениях". Например, недавно он был замечен на свидании с Чейни Джонс.

"Их связь выходит за рамки типичных норм, потому что они развитые существа, которые просто хотят друг друга, чтобы быть счастливыми. Нет ревности или плохого настроения", – отметил источник, близкий к Фокс.

В свою очередь Канье никак не успокоится. Он опубликовал серию постов, в которых, среди прочего, назвал нового парня Ким Пита Дэвидсона "придурком". Правда, позже опубликовал снимок, на котором утверждал, что его аккаунт взломали.

[ + – ] Канье Уэст заявил, что его аккаунт "хакнули" Фото: Скриншот

После воскресного Суперкубка, который он посетил со своими двумя старшими детьми Норт и Сэйнтом, Уэст дал совет супружеским парам.

"Находясь рядом со своей половинкой, убедитесь, что он знает, как сильно вы его любите и цените. Потому что в каждом грязном ** переулке прячется скит, ожидающий, чтобы помочь разрушить вашу семью и ходить в Calvin Kleins вокруг ваших детей. Я бы хотел, чтобы моя жена была со мной, а наши дети сидели на 50-ярдовой линии. @kimkardashian всегда помни, что Уэст был твоим самым большим W", — написал рэпер.

Фото: Скриншот

Говоря о Calvin Klein, он имел в виду Пита, снявшегося в рекламе белья этого бренда.

В свою очередь Пит Дэвидсон заявил о готовности всячески поддерживать Ким на пути к свободе. Что касается угроз Канье в его сторону, то они веселят комика.