Джулия Фокс поставила лайк Ким Кардашьян и удалила все фото с Канье Уэстом
Джулия уже несколько дней не появлялась на публике вместе с репэром, а выходные и вовсе провела со своим сыном.
После очередной выходки Канье Уэста, когда он заявил, что хотел бы, чтобы его жена (Ким Кардашьян) была с ним, терпение его новой девушки, актрисы Джулии Фокс, похоже лопнуло. Она удалила со своей страницы в соцсети все снимки с рэпером и поставила лайк под одной из фотографий Ким.
Лайк появился после того, как 44-летний музыкант, страдающий биполярным расстройством, поделился множеством постов в Instagram, в которых говорилось: "Я бы хотел, чтобы моя жена была со мной", и тосковал по воссоединению своей семьи.
На фото Кардашьян позирует в комбинезоне и солнцезащитных очках от Balenciaga.
Кроме того, что со страницы Джулии исчезли все фото с Канье, пару уже несколько дней не видели вместе. Вместо этого Джулия провела выходные со своим 13-месячным сыном Валентино, поделившись в сториз видео того, как малыш играет.
"Я самая счастливая мама", – подписала она пост.
Первые слухи о проблемах в отношениях пары появились на прошлой неделе. По словам инсайдеров, Джулия сказала, что у нее больше "нет энергии" для этого романа. Более того, они отмечают, что когда Джулии нет рядом, Канье снова возвращается к своим старым привычкам с выходками в социальных сетях и публичными скандалами.
И хотя Джулию "не беспокоят" его недавние просьбы к бывшей жене Ким воссоединить их семью, она "сейчас сосредоточена на своих друзьях и семье, и у нее нет энергии, чтобы вкладываться в отношения".
Другой инсайдер сообщил Page Six, что Джулия и Канье находятся в "открытых отношениях". Например, недавно он был замечен на свидании с Чейни Джонс.
"Их связь выходит за рамки типичных норм, потому что они развитые существа, которые просто хотят друг друга, чтобы быть счастливыми. Нет ревности или плохого настроения", – отметил источник, близкий к Фокс.
В свою очередь Канье никак не успокоится. Он опубликовал серию постов, в которых, среди прочего, назвал нового парня Ким Пита Дэвидсона "придурком". Правда, позже опубликовал снимок, на котором утверждал, что его аккаунт взломали.
После воскресного Суперкубка, который он посетил со своими двумя старшими детьми Норт и Сэйнтом, Уэст дал совет супружеским парам.
"Находясь рядом со своей половинкой, убедитесь, что он знает, как сильно вы его любите и цените. Потому что в каждом грязном ** переулке прячется скит, ожидающий, чтобы помочь разрушить вашу семью и ходить в Calvin Kleins вокруг ваших детей. Я бы хотел, чтобы моя жена была со мной, а наши дети сидели на 50-ярдовой линии. @kimkardashian всегда помни, что Уэст был твоим самым большим W", — написал рэпер.
Говоря о Calvin Klein, он имел в виду Пита, снявшегося в рекламе белья этого бренда.
В свою очередь Пит Дэвидсон заявил о готовности всячески поддерживать Ким на пути к свободе. Что касается угроз Канье в его сторону, то они веселят комика.