Канье Уэста подозревают в новых отношениях с копией Ким Кардашьян

Пару уже ловили папарацци за романтическим ужином раньше.

Накануне 44-летнего американского рэпера Канье Уэста заметили в компании новой девушки. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, спутницу музыканта зовут Чейни Джонс. Модель очень напоминает внешность пока официальной жены Канье — Ким Кардашьян. Она была одета в черный тотал-лук Balenciaga. В качестве аксессуаров девушка выбрала синие массивные очки. Ее длинные черные волосы были распущены.

[ + – ] Чейни Джонс очень похожа на бывшую возлюбленную Канье Уэста и мать его детей — Ким Кардашьян.

Пара отправилась вместе на ужин в ресторан Nobu. А недавно Канье и Чейни заметили вместе в ресторане Soho House.

[ + – ] Как известно, на данный момент Канье Уэст встречается с актрисой Джулией Фокс.

Ранее Фокус писал о роскошном подарке Канье Уэста своей новой девушке, актрисе Джулии Фокс, и ее подругам.

Напомним, Канье Уэст на данный момент находится в бракоразводном процессе с 41-летней Ким Кардашьян, с которой воспитывает четырех детей. Звездная пара была в браке с 2014 года. Однако сейчас Ким намерена официально развестись и даже вернуть свою девичью фамилию. Поскольку у бизнесвумен уже новый роман. Она встречается с 28-летним комиком и известным ловеласом Питом Дэвидсоном.

Тем временем Канье Уэсту приписывали несколько романов с американскими моделями, однако с актрисой Джулией Фокс они провели романтическую фотосессию, которую опубликовало известное издание вместе с комментарием новой возлюбленной рэпера об их отношениях. По словам девушки, это была любовь с первого взгляда.