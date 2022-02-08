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Каньє Веста підозрюють у нових стосунках з копією Кім Кардаш'ян

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Фото: Getty Images | Каньє Вест та Кім Кардаш'ян

Пару вже ловили папараці за романтичною вечерею раніше.

Напередодні 44-річного американського репера Каньє Веста помітили в компанії нової дівчини. Про це пише Daily Mail.

Як відомо, супутницю музиканта звуть Чейні Джонс. Модель дуже нагадує зовнішність поки офіційної дружини Каньє — Кім Кардаш'ян. Вона була одягнула в чорний тотал-лук Balenciaga. Як аксесуари жінка обрала сині масивні окуляри. Її довге чорне волосся було розпущене.

Чейні Джонс дуже схожа на колишню кохану Каньє Веста та матір його дітей Кім Кардаш'ян.

Пара відправилася разом на вечерю в ресторан Nobu. А нещодавно Каньє та Чейні помітили разом у ресторані Soho House.

Як відомо, наразі Каньє Вест зустрічається з акторкою Джулією Фокс.

Раніше Фокус писав про розкішний подарунок Каньє Веста своїй новій дівчині, акторці Джулії Фокс, та її подругам.

Нагадаємо, Каньє Вест наразі перебуває в шлюборозлучному процесі з 41-річною Кім Кардаш'ян, з якою виховує чотирьох дітей. Зіркова пара була у шлюбі з 2014 року. Проте наразі Кім має намір навіть офіційно розлучитися та повернути своє дівоче прізвище. Оскільки в бізнесвумен уже новий роман. Вона зустрічається з 28-річним коміком та відомим ловеласом Пітом Девідсоном.

А Каньє Весту вже приписували кілька романів з американськими моделями, проте з акторкою Джулією Фокс вони провели романтичну фотосесію, яку опублікувало відоме видання разом з коментарем нової коханої репера про їхні стосунки. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду.