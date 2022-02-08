Каньє Веста підозрюють у нових стосунках з копією Кім Кардаш'ян

Пару вже ловили папараці за романтичною вечерею раніше.

Напередодні 44-річного американського репера Каньє Веста помітили в компанії нової дівчини. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, супутницю музиканта звуть Чейні Джонс. Модель дуже нагадує зовнішність поки офіційної дружини Каньє — Кім Кардаш'ян. Вона була одягнула в чорний тотал-лук Balenciaga. Як аксесуари жінка обрала сині масивні окуляри. Її довге чорне волосся було розпущене.

[ + – ] Чейні Джонс дуже схожа на колишню кохану Каньє Веста та матір його дітей Кім Кардаш'ян.

Пара відправилася разом на вечерю в ресторан Nobu. А нещодавно Каньє та Чейні помітили разом у ресторані Soho House.

[ + – ] Як відомо, наразі Каньє Вест зустрічається з акторкою Джулією Фокс.

Раніше Фокус писав про розкішний подарунок Каньє Веста своїй новій дівчині, акторці Джулії Фокс, та її подругам.

Нагадаємо, Каньє Вест наразі перебуває в шлюборозлучному процесі з 41-річною Кім Кардаш'ян, з якою виховує чотирьох дітей. Зіркова пара була у шлюбі з 2014 року. Проте наразі Кім має намір навіть офіційно розлучитися та повернути своє дівоче прізвище. Оскільки в бізнесвумен уже новий роман. Вона зустрічається з 28-річним коміком та відомим ловеласом Пітом Девідсоном.

А Каньє Весту вже приписували кілька романів з американськими моделями, проте з акторкою Джулією Фокс вони провели романтичну фотосесію, яку опублікувало відоме видання разом з коментарем нової коханої репера про їхні стосунки. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду.