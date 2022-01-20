Піт Девідсон відреагував на погрози Каньє Веста

За словами інсайдерів, коміка бавлять слова Каньє Веста про можливе покарання за його стосунки з Кім Кардаш'ян.

28-річний американський комік Піт Девідсон, новий коханий бізнесвумен і зірки соцмереж Кім Кардаш'ян, знає, що колишній чоловік його подруги Каньє Вест незадоволений її новим романом, проте це його не напружує, а навпаки радує, повідомляє Page Six.

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В одному зі своїх треків під назвою Easy, який повинен увійти в альбом Donda 2, репер Ye (нове ім'я Каньє) заспівав про те, що "Бог врятував мене від аварії, щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону**", проте зірка Saturday Night Live тільки посміявся з цих рядків.

"Піт вважає, що це дуже весело", — заявило джерело таблоїду. Він також додав, що Девідсона бавить і галас навколо його стосунків із Кім і ревнощів Каньє.

Чим більше обурюється Вест, тим міцніші стосунки Кім і Піта, стверджують інсайдери.

Під час нещодавнього інтерв'ю з Hollywood Unlocked Каньє зробив безліч гучних заяв про поточний стан його стосунків із Кім і про те, чому він вирішив купити будинок прямо навпроти будинку своєї колишньої дружини. Він також поскаржився, що "не зміг увійти" в будинок Кім 10 січня, щоб відвідати їхню 8-річну доньку Норт, тому що охорона Кардаш'ян зупинила його біля воріт. Він додав, що жодна охорона не стане між ним і його дітьми — Норт, 6-річним Сейнтом, 4-річною Чикаго та 2-річним Псалмом.

Зі свого боку Кім раніше дозволила Каньє бачити дітей за умови, що про свій візит він попереджатиме заздалегідь. Так, вона хоче забезпечити недоторканність свого особистого життя.

За інформацією журналістів, неприязнь Веста щодо Девідсона насправді з'явилася ще задовго до того, як він почав зустрічатися з його колишньою дружиною. У 2018 році Каньє з'явився в програмі Saturday Night Live, був у бейсболці MAGA (Make America Great Again — передвиборний склад Трампа) і продовжував розголошувати на підтримку Дональда Трампа. Зрештою шоу не вийшло в ефір.

Кім Кардаш'ян подала на розлучення з Вестом у лютому 2021 року, вказавши причиною непримиренні протиріччя. Нещодавно вона надала суду ще один пакет документів, щоб позбавитися від прізвища Вест.

З листопада у неї роман із Пітом Девідсоном, який молодший за неї на 13 років. Пара вже разом проводила відпочинок, і Кім познайомила нового коханого із родичами.

Водночас Каньє Вест зауважував, що хоче назад Кім і навіть просив її повернутися, проте пізніше закрутив роман з акторкою Джулією Фокс, схожою на матір його дітей. Вони демонструють на публіці свої почуття, відвідують вечірки у Мадонни, однак це не завадило Джулії нещодавно опублікувати фото чоловіка та сина, а Каньє — погрожувати Піту.