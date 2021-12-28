Каньє Вест знайшов спосіб зіпсувати життя Кім Кардаш'ян

Репер купив особняк, який розташований через вулицю від маєтку Кім Кардаш'ян, щоб бути ближче до неї та контролювати її життя.

Американський репер Каньє Вест придбав особняк у Хідден-Хіллс, який розташований по сусідству з особняком його майже колишньої дружини Кім Кардаш'ян, пише Dirt.

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За відносно скромне одноповерхове житло 1955 року спорудження із чотирма спальнями, трьома ванними площею 335 квадратних метрів музикант віддав $4,5 млн, що на $421 тис. більше, ніж хотіли господарі, маловідома сім'я. На думку ЗМІ, у такий спосіб Каньє вирішив переконати власників не продавати будинок будь-кому, крім нього.

На території нового особняка Веста є невелика гостьова студія зі ще однією спальнею та повністю обладнаною ванною кімнатою, що примикає до гаража, стайні, великий басейн. Кухня в будинку була реконструйована у 2005 році і включає просторий острів, гранітні стільниці, кілька звичайних духовок і посудомийну машину.

Не менш красиво маєток виглядає зовні, попри всю простоту, а газон перед будинком нещодавно був замінений на посухостійкий AstroTurf.

Попри те, що нещодавно Каньє придбав особняк у Малібу майже за $60 млн за пів години їзди від будинку сімейства Кардаш'ян, тепер він вирішив підібратися максимально близько до Кім, яку планує повернути будь-якою ціною.

Минулого місяця, жертвуючи обіди на честь Дня Подяки Лос-Анджелеської місії, Вест заявив, що планує "знову зібрати свою сім'ю" та відновити стосунки з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян. Він додав, що, якщо не зможе повернутися до будинку своєї сім'ї, то придбає будинок по сусідству, що й зробив.

Наразі Кім Кардаш'ян разом із чотирма дітьми живе у величезному маєтку в Хідден-Хіллс, який був збудований за роки шлюбу з Вестом. Ще у жовтні Кардаш'ян заплатила Каньє $23 млн, викупивши його частину маєтку.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян, яка в лютому подала на розлучення з Каньє Вестом, нещодавно вирішила позбутися прізвища Вест. Зараз вона насолоджується новими стосунками з коміком Пітом Девідсоном, якому Каньє вже погрожував.