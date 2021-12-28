Канье Уэст нашел способ испортить жизнь Ким Кардашьян

Рэпер купил особняк, который находится через улицу от поместья Ким Кардашьян, чтобы быть поближе к ней и контролировать ее жизнь.

Американский рэпер Канье Уэст купил особняк в Хидден-Хиллс, который находится по соседству с особняком его почти бывшей жены Ким Кардашьян, пишет Dirt.

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За относительно скромное одноэтажное жилье 1955 года постройки с четырьмя спальнями, тремя ванными площадью 335 квадратных метров музыкант отдал $4,5 млн, что на $421 тыс. больше, чем хотели хозяева, малоизвестная семья. По мнению СМИ, таким способом Канье решил убедить владельцев не продавать дом кому-либо, кроме него.

На территории нового особняка Уэста есть небольшая гостевая студия с еще одной спальней и полностью оборудованной ванной комнатой, примыкающая к гаражу, конюшни, большой бассейн. Кухня в доме была реконструирована в 2005 году и включает в себя просторный остров, гранитные столешницы, несколько обычных духовок и посудомоечную машину.

Не менее красиво поместье выглядит снаружи, несмотря на всю простоту, а газон перед домом недавно был заменен на засухоустойчивый AstroTurf.

Несмотря на то, что не так давно Канье купил особняк в Малибу почти за $60 млн в получасе езды от дома семейства Кардашьян, теперь он решил подобраться максимально близко к Ким, которую планирует вернуть, во что бы то ни стало.

В прошлом месяце, жертвуя обеды в честь Дня Благодарения Лос-Анджелесской миссии, Уэст заявил, что планирует "снова собрать свою семью" и возобновить отношения с бывшей женой Ким Кардашьян. Он добавил, что, если не сможет вернуться в дом к своей семье, то дом по соседству, что и сделал.

Сейчас Ким Кардашьян вместе с четырьмя детьми живет в огромном поместье в Хидден-Хиллс, которое было построено за годы брака с Уэстом. Еще в октябре Кардашьян заплатила Канье $23 млн, выкупив его часть имения.

Напомним, Ким Кардашьян, которая в феврале подала на развод с Канье Уэстом, недавно решила избавиться от фамилии Уэст. Сейчас она наслаждается новыми отношениями с комиком Питом Дэвидсоном, которому Канье уже пригрозил.