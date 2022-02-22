Каньє Веста можуть засудити до пів року

Проти музиканта мають намір завести кримінальну справу.

44-річного американського репера Каньє Веста можуть засудити за напад на фаната. Про це пише TMZ.

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За напад на свого фаната в січні 2022 року Каньє Весту готують кримінальну справу. Зазначимо, що під час інциденту прихильник просто попросив автограф у музиканта та почав з ним фотографуватися, за що Вест (Є) сильно розізлився та напав на чоловіка, штовхнувши його. Після падіння фаната репер вдарив його ногою в голову та шию.

[ + – ] Відео побиття Каньє Вестом фаната на початку 2022 року

Правоохоронні органи майже завершили розгляд справи і незабаром відправлять докази зі своїми висновками в міську прокуратуру Лос-Анджелеса. Як відомо, за цей вчинок Каньє Веста можуть засудити до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Раніше Фокус писав про інцидент, під час якого Каньє Вест напав на фаната та побив його. Як відомо, поруч з музикантом була його двоюрідна сестра.

Нагадаємо, Каньє Вест, який розлучається з теледівою та бізнесвумен Кім Кардаш'ян, розлучився зі своєю дівчиною Джулією Фокс та ходить на побачення з копією Кім, матері його дітей та поки офіційної дружини.