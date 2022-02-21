Каньє Вест з'явився на публіці з черговою копією Кім Кардаш'ян

Після розлучення з Джулією Фокс репер знову зійшовся з моделлю Чейні Джонс

44-річний репер Каньє Вест, який останнім часом з'являється в новинах лише через свій гучний процес розлучення з Кім Кардаш'ян, з'явився на публіці з черговою пасією, яка нагадує вже його колишню дружину. Про це пише Daily Mail.

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Ідеться про 24-річну модель Чейні Джонс, із якою Каньє вже бачили кілька разів на вечірках. Цього разу вони вилітали з Лос-Анджелеса приватним літаком.

[ + – ] Чейні Джонс — заміна Кім Кардаш'ян

Чейні була в обтягувальному комбінезоні та золотистих чоботях, а Каньє вдягнув одну зі своїх масок, яка повністю закриває обличчя.

[ + – ] Каньє Вест в одній зі своїх масок

Нагадаємо, на День святого Валентина репер розлучився з моделлю й акторкою Джулією Фокс, із якою встиг зустрічася майже два місяці. Джулія вже заявила, що в цих стосунках не було нічого серйозного та відкрила показ LaQuan Smith у відвертій і ефектній "сукні помсти".

Джулія також видалила всі спільні з Каньє фото. Її приклад наслідувала і Кім Кардашьян. Протягом кількох місяців колишній чоловік тероризував її в соцмережах, писав образливі пости, які відразу видаляв і навіть погрожував її нинішньому бойфренду, коміку Піту Девідсону.

У результаті Кім і всі її сестри відписалися від Каньє, а Кім зробила заяву. "Ти створюєш небезпечне та страшне середовище, і якщо хтось завдасть шкоди Піту, то все це буде з твоєї вини", — нібито написала Кардаш'ян колишньому чоловікові.

Зараз за Каньє стежить лише матріарх клану Дженнер-Кардаш'ян – Кріс Дженнер.