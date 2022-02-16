Джулія Фокс показала ідеальну "сукню помсти" після розставання з Каньє Вестом

Колишня дівчина відомого репера відкрила показ ЛаКуана Сміта на Тижні моди в Нью-Йорку.

Джулія Фокс, яка розійшлася з Каньє Вестом на День святого Валентина, помстилася йому а стилі принцеси Діани — з'явилася в ефектному образі на модному показі. Про це пише Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сукня з вирізами на грудях і спині, в якій модель та акторка відкривала показ бренду LaQuan Smith модні таблоїди вже охрестили "сукнею помсти" за аналогією з ефектною появою принцеси Діани після того, як вона дізналася про зради принца Чарльза у чорній сукні, що порушує всі пункти Королівського протоколу.

[ + – ] Джулія Фокс на показі LaQuan Smith

З того часу в історію увійшло чимало суконь, в яких селебріті виблискували після розлучень, і вбрання Джулії має всі шанси потрапити до цього списку.

Коли Джулія вийшла на подіум у показі LaQuan Smith, її зустріли оплесками. Утім, вона витягла з коротких стосунків із репером максимум вигоди.

Джулія Фокс до знайомства з Каньє була маловідомою моделлю та акторкою, яка в минулому підробляла домінатрікс. Після того, як вона почала з'являтися з ним на модних показах і вечірках, кількість її підписників зросла до мільйона, а рекламний допис у її Instagram тепер коштує 50 тисяч доларів.

[ + – ] Джулія Фокс на показі LaQuan Smith

Професор Джонатан Шаліт, голова InterTalent Rights Group, зазначив, що "недовгий роман Каньє з Джулією зробив її зіркою", але тепер їй доведеться докладати зусиль, щоб залишатися на перших шпальтах таблоїдів.

Джулія вже зробила кілька заяв. Вона зазначила, що ніколи не була закохана в Каньє, не з тих дівчат, яка плаче після розлучення і натякнула, що має намір написати книгу про свої двомісячні стосунки з репером.

А Каньє Вест після розлучення з Джулією знову почав переслідувати колишню дружину, адже, нагадаємо, Кім Кардаш'ян подала на розлучення ще рік тому. Репер пише загрозливі дописи в соцмережах, які швидко стирає, а в День усіх закоханих надіслав до будинку колишній пікап, повний червоних троянд, що більше нагадує катафалк.