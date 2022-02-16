Джулия Фокс показала идеальное "платье мести" после расставания с Канье Уэстом

Бывшая девушка известного рэпера открыла показ ЛаКуана Смита на Неделе моды в Нью-Йорке

Джулия Фокс, которая рассталась с Канье Уэстом на День святого Валентина, отомстила ему в стиле принцессы Дианы – появилась в эффектном образе на модном показе. Об этом пишет Page Six.

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Платье с вырезами на груди и спине, в котором модель и актриса открывала показ бренда LaQuan Smith модные таблоиды уже окрестили "платьем мести" по аналогии с эффектным появлением принцессы Дианы после того, как она узнала об изменах принца Чарльза в черном платье, нарушающем все пункты королевского протокола.

[ + – ] Джулия Фокс на показе LaQuan Smith

С той поры в историю вошло немало платьев, в которых селебрити блистали после расставаний, и наряд Джулии имеет все шансы попасть в этот список.

Когда Джулия вышла на подиум в показе LaQuan Smith, ее встретили аплодисментами. Впрочем, она извлекла из коротких отношений с рэпером максимум выгоды.

Джулия Фокс до знакомства с Канье была малоизвестной моделью и актрисой, которая в прошлом подрабатывала доминатрикс. После того, как она стала появляться с ним на модных показах и вечеринках, количество ее подписчиков выросло до миллиона, а рекламный пост в ее Instagram теперь стоит 50 тысяч долларов.

[ + – ] Джулия Фокс на показе LaQuan Smith

Профессор Джонатан Шалит, председатель InterTalent Rights Group, отметил, что "недолгий роман Канье с Джулией сделал ее звездой", но теперь ей придется прикладывать усилия, чтобы оставаться на первых полосах таблоидов.

Джулия уже сделала несколько заявлений. Она отметила, что никогда не была влюблена в Канье, не из тех девушек, что плачет после расставания и намекнула, что собирается написать книгу о своих двухмесячных отношениях с рэпером.

А Канье Уэст после расставания с Джулией снова начал преследовать бывшую жену, ведь, напомним, Ким Кардашьян подала на развод еще год назад. Рэпер пишет угрожающие посты в соцсетях, которые быстро стирает, а в День всех влюбленных прислал к дому бывшей пикап, полный красных роз, больше напоминающий катафалк.