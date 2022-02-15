Канье Уэст отправил пикап, полный алых роз, к дому своей бывшей, Ким Кардашьян

Цветы были доставлены через несколько часов после того, как рэпер объявил о расставании с Джулией Фокс

Рэпер Канье Уэст, судя по всему, не теряет надежды вернуть Ким Кардашьян, а потому, в День святого Валентина, он отправил полный пикап роз к ее дому, предварительно расставшись с актрисой Джулией Фокс и признавшись бывшей жене в любви. Об этом пишет Daily Mail.

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Канье разместил фотографии пикапа с розами в своем Instagram, и написал: "Мое видение кристально ясно".

Фото: Соцсети

[ + – ] Пикап и розы, присланные Канье, у дома Ким Кардашьян Фото: Соцсети

Ранее он заявлял, что "верит", что они с Ким снова будут вместе.

Напомним, модель и звезда телешоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером и отцом своих четырех детей в прошлом году, 19 февраля. С той поры Канье встречался с несколькими девушками и даже успел сменить имя на Ye (Йе).

Ким, в свою очередь, начала встречаться с комиком и актером Питом Дэвидсоном и практически не комментирует свой развод и отношения с бывшим мужем.

Канье продолжает забрасывать Ким сообщениями, угрожает Питу и постит гневные посты в соцсетях, которые потом оперативно удаляет. К слову, пост с фотографиями пикапа, полным роз, он тоже удалил.

В последний раз он напал на бывшую жену, когда увидел, что на свидание с новый бойфрендом она надела меховое пальто за 23 тысячи долларов, которое Канье ей подарил. Напомним, состояние рэпера оценивают почти в два миллиарда долларов.

[ + – ] Пти Дэвидсон и Ким Кардашьян в том самом меховом пальто

"Я купил это пальто для Ким, я думал, это значило что-то, я верю, что мы будем вместе!", — написал рэпер. Примечательно, но это пальто Ким надела на шоу, на котором и произошла ее судьбоносная встреча с Дэвидсоном.

А когда Канье показали на большом экране во время недавнего финала Суперкубка, то зрители его освистали.

[ + – ] Канье Уэст на стадионе во время Супербоула Фото: Соцсети

Напомним, Канье страдает от биполярного расстройства и Пит Дэвидсон не первый человек, с которым он начал вражду в соцсетях. Ранее он ругался с певицей Тэйлор Свифт, потом с рэпером Кидом Кади, а на днях начал писать Билли Айлиш, потому что ему показалось, что она оскорбляет его приятеля Трэвиса Скотта, хотя Айлиш позже заявила, что вообще никогда ничего не говорила о Скотте.