Каньє Вест відправив пікап, повний червоних троянд, до будинку своєї колишньої, Кім Кардаш'ян

Квіти доставили за кілька годин після того, як репер оголосив про розлучення з Джулією Фокс

Репер Каньє Вест, зважаючи на все, не втрачає надії повернути Кім Кардаш'ян, а тому, в День святого Валентина, він відправив повний пікап троянд до її будинку, попередньо розлучившись з актрисою Джулією Фокс і зізнавшись колишній дружині в коханні. Про це пише Daily Mail.

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Каньє розмістив фотографії пікапа з трояндами у своєму Instagram, і написав: "Моє бачення кришталево ясно".

Фото: Соцсети

[ + – ] Пікап і троянди, надіслані Каньє, біля будинку Кім Кардаш'ян Фото: Соцсети

Раніше він заявляв, що "вірить", що вони з Кім знову будуть разом.

Нагадаємо, модель та зірка телешоу Кім Кардаш'ян подала на розлучення з репером та батьком своїх чотирьох дітей минулого року, 19 лютого. З того часу Каньє зустрічався з кількома дівчатами й навіть встиг змінити ім'я на Ye (Йе).

Зі свого боку Кім почала зустрічатися з коміком та актором Пітом Девідсоном і практично не коментує своє розлучення та стосунки з колишнім чоловіком.

Каньє продовжує закидати Кім повідомленнями, загрожує Піту та постить гнівні пости в соцмережах, які потім оперативно видаляє. До речі, пост з фотографіями пікапа, наповненого трояндами, він теж вилучив.

Востаннє він напав на колишню дружину, коли побачив, що на побачення з новим бойфрендом вона одягла хутряне пальто за 23 тисячі доларів, яке Каньє їй подарував. Нагадаємо, статки репера оцінюють майже у два мільярди доларів.

[ + – ] Пті Девідсон і Кім Кардаш'ян в тому самому хутряному пальті.

"Я купив це пальто для Кім, я думав, це означало щось, я вірю, що ми разом!" — написав репер. Примітно, але це пальто Кім одягла на шоу, на якому відбулася її доленосна зустріч із Девідсоном.

А коли Каньє показали на великому екрані під час нещодавнього фіналу Суперкубку, то глядачі його освистали.

[ + – ] Каньє Вест на стадіоні під час Супербоулу Фото: Соцсети

Нагадаємо, Каньє страждає від біполярного розладу і Піт Девідсон не перша людина, з якою він почав ворожнечу в соцмережах. Раніше він сварився зі співачкою Тейлор Свіфт, потім із репером Кідом Каді, а днями почав писати Біллі Айліш, тому що йому здалося, що вона ображає його приятеля Тревіса Скотта, хоча Айліш пізніше заявила, що взагалі ніколи нічого не говорила про Скотта.