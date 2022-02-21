Канье Уэст появился на публике с очередной копией Ким Кардашьян

После расставания с Джулией Фокс рэпер снова сошелся с моделью Чейни Джонс

44-летний рэпер Канье Уэст, который в последнее время появляется в новостях только из-за своего громкого бракоразводного процесса с Ким Кардашьян, появился на публике с очередной пассией, которая напоминает уже его бывшую жену. Об этом пишет Daily Mail.

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Речь идет о 24-летней модели Чейни Джонс, с которой Канье уже видели несколько раз на вечеринках. В этот раз они улетали из Лос-Анджелеса на частном самолете.

[ + – ] Чейни Джонс - замена Ким Кардашьян

Чейни была в обтягивающем комбинезоне и золотистых сапогах, а Канье надел одну из своих масок, которая полностью закрывает лицо.

[ + – ] Канье Уэст в одной из своих масок

Напомним, на День святого Валентина рэпер расстался с моделью и актрисой Джулией Фокс, с которой успел провстречаться почти два месяца. Джулия уже заявила, что в этих отношениях не было ничего серьезного и открыла показ LaQuan Smith в откровенном и эффектном "платье мести".

Джулия также удалила все совместные с Канье фото. Ее примеру последовала и Ким Кардашьян. В течении нескольких месяцев бывший муж терроризировал ее в соцсетях, писал оскорбительные посты, которые тут же удалял и даже угрожал ее нынешнему бойфренду, комику Питу Дэвидсону.

В итоге Ким и ее все ее сестры отписались от Канье, а Ким сделала заявление. "Ты создаешь опасную и страшную среду, и если кто-то причинит вред Питу, то все это будет по твоей вине", — якобы написала Кардашьян бывшему мужу.

Сейчас за Канье следит только матриарх клана Дженнер-Кардашьян – Крис Дженнер.