Ким Кардашьян отомстила Канье Уэсту за оскорбления ее бойфренда

Без пяти минут бывшая жена рэпера устала от его выходок и "перерезала цифровой шнур".

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сейчас находится в состоянии публичной войны со своим уже почти бывшим мужем Канье Уэстом, отреагировала на многочисленные угрозы и оскорбления рэпера в сторону ее нынешнего бойфренда Пита Дэвидсона, сообщает Page Six.

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По информации таблоида, она отписалась от Канье в Instagram. Это произошло вскоре после того, как он в аккаунте Пита Дэвидсона опубликовал очередное оскорбление.

"Привет, скит, у тебя есть еще шутки о психическом здоровье для меня?", – гласит комментарий. Во втором посте 44-летний Уэст сказал, что он не беспокоил Дэвидсона, а просто "расплатился".

"Этот мальчик думал, что ему сойдет с рук выполнение этого скетча для команды, которая написала это для него", — написал Уэст о программе "Weekend Update" 2018 года, в которой Дэвидсон критиковал рэпера за то, что тот поддерживал Дональда Трампа.

Ранее Ким требовала от Канье прекратить запугивать ее бойфренда, всерьез опасаясь за его безопасность.

"Ты создаешь опасную и страшную среду, и если кто-то причинит вред Питу, то все это будет по твоей вине", — якобы написала Кардашьян.

Дэвидсон, у которого страница в Instagram еще с 2018 года, долгое время отсутствовал в соцсети, предпочитая реальную жизнь виртуальной, однако после того, как Канье начал буквально преследовать Ким, он вернулся в онлайн, поддерживая ее. Дэвидсон подписан только на нее и актера Себастьяна Стэна.

В свою очередь Канье не прекращает эпатировать публику своими выходками. Еще недавно он крутил роман с актрисой Джулией Фокс, пытаясь слепить с нее очередную Ким. Недавно стало известно, что новая девушка не в состоянии строить отношения с рэпером, заявив, что у нее нет на это энергии. Фокс лайкнула пост бывшей жены Канье и удалила все фото с музыкантом. Еще через день появилось официальное заявление о расставании пары.

После этого Уэст отправил Кардашьян полный пикап роз и снова призвал вернуться ее в семью. Недавно он опубликовал больше постов с оскорблениями в адрес Пита Девидсона, которому неоднократно угрожал расправой.

Тем временем Ким твердо намерена развестись с рэпером и избавиться от его фамилии.