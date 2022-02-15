Канье Уэст и Джулия Фокс официально расстались

Совсем недавно актриса Джулия Фокс отмечала свой день рождения, на котором ее бойфренд, американский рэпер Канье Уэст, подарил ей и ее подружкам брендовые сумки и ни на шаг не отходил от возлюбленной. Но оказалось, он так и не пережил разрыв с женой Ким Кардашьян и снова мечтает вернуть ее, а с Фокс предпочитает остаться друзьями

В последнее время в Сети ходили слухи, что американский рэпер Канье Уэст и его подруга Джулия Фокс расстались. На это намекал ряд событий: Канье Уэст не оставлял надежды вернуть Ким Кардашьян, отправляя ей цветы ко Дню всех влюбленных, а Фокс удалила из Instagram совместные фотографии с рэпером, кроме поста благодарности со дня рождения. А потом поставила лайк на предпоследнем фото Ким Кардашьян.

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Наконец, слухи подтвердил представитель Фокс. Пара действительно рассталась.

"Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и коллегами, но они больше не вместе", — заявил представитель Фокс изданию Just Jared.

Как писал ранее Фокус, об отношениях 32-летней Джуллии Фокс и 44-летнего Канье Уэста стало известно в начале января. Несмотря на бурный роман знаменитостей, инсайдеры постоянно сообщали об их скором разрыве из-за отношений на расстоянии — актриса Джулия Фокс живет в Нью-Йорке, рэпер Канье Уэст – в Лос-Анджелесе. Кроме того, Канье Уэст неоднократно давал понять, что хочет вернуть свою супругу Ким Кардашьян, с которой они расстались год назад, но до сих пор не развелись официально.