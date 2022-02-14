Роман Канье Уэста и Джулии Фокс под угрозой

Романтические отношения пары заметно "охладели".

44-летний американский рэпер Канье Уэст и его возлюбленная, актриса Джулия Фокс на грани расставания. Об этом пишет People.

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По словам инсайдера, паре тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Джулия живет в Нью-Йорке, а Канье — в Лос-Анджелесе.

Хотя влюбленные и пытаются поддерживать связь, их искра заметно угасает.

[ + – ] Между Канье и Джулией произошла "любовь с первого взгляда"

Также источник добавил, что Джулия действительно нравится музыканту, поэтому они будут делать все возможное, чтобы спасти свои отношения.

Отметим, что Канье и Джулия познакомились в Майами перед Новым годом. И это была, по их словам, любовь с первого взгляда.

Ранее Фокус писал о свидании Канье Уэста с копией его бывшей возлюбленной и матери его детей Ким Кардашьян. Артиста заметили на романтическом ужине с моделью Чейни Джонс, которая внешне очень напоминает официальную жену Канье. После этого Джулия Фокс удалила все снимки с возлюбленным из своих соцсетей.

Отметим, что осенью 2021 года 41-летняя Ким подала документы на развод с рэпером. На данный момент у нее роман с комиком Питом Дэвидсоном. А Уэст тем временем сменил несколько девушек.