Роман Каньє Веста та Джулії Фокс під загрозою

Романтичні стосунки пари помітно "охололи".

44-річний американський репер Каньє Вест та його кохана, акторка Джулія Фокс на межі розставання. Про це пише People.

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За словами інсайдера, парі важко підтримувати стосунки на відстані. Джулія живе в Нью-Йорку, а Каньє — в Лос-Анджелесі.

Хоча закохані і намагаються підтримувати зв'язок, проте їхня іскра помітно гасне.

[ + – ] Між Каньє та Джулією сталося "кохання з першого погляду"

Також джерело додало, що Джулія дійсно подобається музиканту, тому вони робитимуть все можливе, аби врятувати свої стосунки.

Зазначимо, що Каньє та Джулія познайомилися в Маямі перед Новим роком. І це було, за їхніми словами, кохання з першого погляду.

Раніше Фокус писав про побачення Каньє Веста з копією його колишньої коханої та матері його дітей Кім Кардаш'ян. Артиста помітили на романтичній вечері з моделлю Чейні Джонс, яка зовні дуже нагадує поки офіційну дружину Каньє. Після цього Джулія Фокс видалила всі знімки з Каньє зі своїх соцмереж.

Зазначимо, що восени 2021 року 41-річна Кім подала документи на розлучення з репером. Наразі в неї роман з коміком Пітом Девідсоном. А Вест тим часом змінив кількох дівчат.