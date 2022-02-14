Роман Каньє Веста та Джулії Фокс під загрозою
Романтичні стосунки пари помітно "охололи".
44-річний американський репер Каньє Вест та його кохана, акторка Джулія Фокс на межі розставання. Про це пише People.
За словами інсайдера, парі важко підтримувати стосунки на відстані. Джулія живе в Нью-Йорку, а Каньє — в Лос-Анджелесі.
Хоча закохані і намагаються підтримувати зв'язок, проте їхня іскра помітно гасне.
Також джерело додало, що Джулія дійсно подобається музиканту, тому вони робитимуть все можливе, аби врятувати свої стосунки.
Зазначимо, що Каньє та Джулія познайомилися в Маямі перед Новим роком. І це було, за їхніми словами, кохання з першого погляду.
Раніше Фокус писав про побачення Каньє Веста з копією його колишньої коханої та матері його дітей Кім Кардаш'ян. Артиста помітили на романтичній вечері з моделлю Чейні Джонс, яка зовні дуже нагадує поки офіційну дружину Каньє. Після цього Джулія Фокс видалила всі знімки з Каньє зі своїх соцмереж.
Зазначимо, що восени 2021 року 41-річна Кім подала документи на розлучення з репером. Наразі в неї роман з коміком Пітом Девідсоном. А Вест тим часом змінив кількох дівчат.