Каньє Вест і Джулія Фокс офіційно розійшлися

Нещодавно акторка Джулія Фокс відсвяткувала свій день народження, на якому її бойфренд, американський репер Каньє Вест, подарував їй та її подружкам брендові сумки і ні на крок не відходив від коханої. Але з'ясувалося, він так і не пережив розрив із дружиною Кім Кардаш'ян і знову мріє повернути її, а з Фокс вважає за краще залишитися друзями.

Останнім часом у мережі ширилися чутки, що американський репер Каньє Вест і його подруга Джулія Фокс розлучилися. На це натякала низка подій: Каньє Вест не залишав надії повернути Кім Кардаш'ян, надсилаючи їй квіти до Дня всіх закоханих, а Фокс видалила з Instagram спільні фото з репером, окрім допису подяки до дня народження. А потім поставила лайк на передостанньому фото Кім Кардаш'ян.

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Нарешті чутки підтвердив представник Фокс. Пара справді розлучилася.

"Джулія і Каньє залишаються добрими друзями та колегами, але вони більше не разом", — заявив представник Фокс виданню Just Jared.

Як писав раніше Фокус, про стосунки 32-річної Джулії Фокс і 44-річного Каньє Веста стало відомо на початку січня. Незважаючи на бурхливий роман знаменитостей, інсайдери постійно повідомляли про їхній швидкий розрив через стосунки на відстані — акторка Джулія Фокс живе в Нью-Йорку, репер Каньє Вест — у Лос-Анджелесі. Крім того, Каньє Вест неодноразово давав зрозуміти, що хоче повернути свою дружину Кім Кардаш'ян, з якою вони розійшлися рік тому, але досі не розлучилися офіційно.