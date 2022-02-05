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Канье Уэст и Ким Кардашьян начали публичную войну из-за детей (фото)

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Ким Кардашьян
Фото: Getty Images | Ким Кардашьян год назад подала на развод с Канье Уэстом после почти восьми лет брака

Спусковым крючком для выяснения отношений через соцсети стал TikTok старшей дочери пары Норт Уэст. Рэпер заявил, что девочка завела аккаунт без его ведома.

44-летний рэпер Канье Уэст и 41-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян публично разругались из-за старшей дочери Норт, которая завела аккаунт в TikTok, не спросив разрешения отца. Перепалка началась в Instagram бывших супругов.

Ссора началась с того, что музыкант поделился фотографией 8-летней Норт в Instagram, спрашивая в подписи: "Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать с моей дочерью, которую выставили на TikTok против моей воли?".

Норт Уэст
Канье Уэст написал, что не давал согласия на то, чтобы дочь появлялась в TikTok
Фото: Скриншот

Несколько часов спустя Ким нанесла ответный удар в сториз своего Instagram, критикуя "постоянные нападки" Канье на нее, обвинив его в том, что он причиняет "боль" их семье в длинном заявлении, в котором она назвала себя "главным опекуном".

"Постоянные нападки Канье на меня в интервью и социальных сетях на самом деле более вредны, чем любой TikTok North, который можно создать. Как родитель, который является основным кормильцем и опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье. Развод достаточно тяжел для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично только причиняет еще большую боль всем", – написала Кардашьян.

Ким Кардашян
Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в давлении
Фото: Скриншот

По ее словам, с самого начала она не хотела ничего, кроме здоровых и поддерживающих отношений между родителями, потому что "это лучше всего подходит для наших детей, и меня огорчает то, что Канье продолжает делать это невозможным на каждом этапе пути".

Ким отметила, что хочет урегулировать все вопросы касательно детей в частном порядке, и добавила, что за последний год ее почти бывший супруг уже сменил третьего адвоката.

Затем Уэст снова ответил, сделав снимок экрана с заявлением Ким.

"Что вы имеете в виду под основным провайдером? Америка видела, как ты пыталась подшутить над моей дочерью в день ее рождения, не дав адреса. Вы поставили охрану в доме, чтобы я играл с моим сыном, а затем обвинили меня в краже. Мне пришлось пройти тест на наркотики после вечеринки в Чикаго, потому что вы обвинили меня в том, что я употребляю наркотики. Трейси Ромулус, перестань манипулировать Ким, чтобы она была такой", – говорится в гневном послании Ye (новое имя Канье Уэста). Трейси Ромулус, которую он упоминает в посте, – финансовый директор бренда Ким Кардашьян (Kim Kardashian West Brands) и ее близкая подруга.

уэст ответ
Уэст обвинил подругу бывшей жены в том, что та настраивает его против него
Фото: Скриншот

Что касается аккаунта, вокруг которого разгорелся скандал, он называется "Ким и Норт", и на данный момент на него подписаны 5,6 млн человек. В информации о странице указано, что ею управляет взрослый. В последних публикациях там ярко освещается скандал между Ким и Канье, которому посвящены уже несколько публикаций.

Ким завела аккаунт для дочери еще в ноябре прошлого года. Комментарии в учетной записи отключены, что защищает Норт от любых негативных или неуместных посланий со стороны троллей.

Страница девочки в соцсети – последний, но далеко не единственный признак того, что развод проходит не так гладко, как хотелось бы Ким, которой предстоит еще решить через суд вопрос опеки над четырьмя детьми от Уэста. Кроме Норт, у пары есть 6-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 2-летний Псалом.

В прошлом месяце Канье дал интервью для Hollywood Unlocked, в котором намекнул, что 41-летняя Ким каким-то образом мешает ему видеться с детьми. Он также заявил, что не хочет, чтобы его дочь была в TikTok. В своей же недавней публикации в соцсети артист напомнил, что заводить страницы в этой соцсети детям моложе 12+ запрещено.

канье уэст комментарий
Канье Уэст намекнул, что Норт маловата для TikTok
Фото: Скриншот

"Не позволяйте моей дочери наносить помаду в TikTok или вообще не позволяйте ей появляться на TikTok, если я не одобряю это", — заявил он.

Буквально совсем недавно Канье обвинил портал TMZ, пишущий о звездах, в том, что они освещают ситуацию с Ким и детьми, выставляя его в негативном свете, и потребовал извинений.

Ранее Уэст купил дом по соседству с огромным особняком Кардашьян, чтобы иметь возможность быть ближе к детям. Он неоднократно угрожал новому бойфренду Ким Питу Дэвидсону физической расправой. Тот, в свою очередь, отреагировал на все с юмором.

До этого музыкант публично просил жену, которая подала на развод с ним год назад, вернуться к нему.

Сейчас он встречается с актрисой и моделью Джулией Фокс, из которой "лепит" вторую Кардашьян.