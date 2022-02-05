Канье Уэст и Ким Кардашьян начали публичную войну из-за детей (фото)

Спусковым крючком для выяснения отношений через соцсети стал TikTok старшей дочери пары Норт Уэст. Рэпер заявил, что девочка завела аккаунт без его ведома.

44-летний рэпер Канье Уэст и 41-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян публично разругались из-за старшей дочери Норт, которая завела аккаунт в TikTok, не спросив разрешения отца. Перепалка началась в Instagram бывших супругов.

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Ссора началась с того, что музыкант поделился фотографией 8-летней Норт в Instagram, спрашивая в подписи: "Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать с моей дочерью, которую выставили на TikTok против моей воли?".

[ + – ] Канье Уэст написал, что не давал согласия на то, чтобы дочь появлялась в TikTok Фото: Скриншот

Несколько часов спустя Ким нанесла ответный удар в сториз своего Instagram, критикуя "постоянные нападки" Канье на нее, обвинив его в том, что он причиняет "боль" их семье в длинном заявлении, в котором она назвала себя "главным опекуном".

"Постоянные нападки Канье на меня в интервью и социальных сетях на самом деле более вредны, чем любой TikTok North, который можно создать. Как родитель, который является основным кормильцем и опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье. Развод достаточно тяжел для наших детей, и одержимость Канье попытками контролировать и манипулировать нашей ситуацией так негативно и публично только причиняет еще большую боль всем", – написала Кардашьян.

[ + – ] Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в давлении Фото: Скриншот

По ее словам, с самого начала она не хотела ничего, кроме здоровых и поддерживающих отношений между родителями, потому что "это лучше всего подходит для наших детей, и меня огорчает то, что Канье продолжает делать это невозможным на каждом этапе пути".

Ким отметила, что хочет урегулировать все вопросы касательно детей в частном порядке, и добавила, что за последний год ее почти бывший супруг уже сменил третьего адвоката.

Затем Уэст снова ответил, сделав снимок экрана с заявлением Ким.

"Что вы имеете в виду под основным провайдером? Америка видела, как ты пыталась подшутить над моей дочерью в день ее рождения, не дав адреса. Вы поставили охрану в доме, чтобы я играл с моим сыном, а затем обвинили меня в краже. Мне пришлось пройти тест на наркотики после вечеринки в Чикаго, потому что вы обвинили меня в том, что я употребляю наркотики. Трейси Ромулус, перестань манипулировать Ким, чтобы она была такой", – говорится в гневном послании Ye (новое имя Канье Уэста). Трейси Ромулус, которую он упоминает в посте, – финансовый директор бренда Ким Кардашьян (Kim Kardashian West Brands) и ее близкая подруга.

[ + – ] Уэст обвинил подругу бывшей жены в том, что та настраивает его против него Фото: Скриншот

Что касается аккаунта, вокруг которого разгорелся скандал, он называется "Ким и Норт", и на данный момент на него подписаны 5,6 млн человек. В информации о странице указано, что ею управляет взрослый. В последних публикациях там ярко освещается скандал между Ким и Канье, которому посвящены уже несколько публикаций.

Ким завела аккаунт для дочери еще в ноябре прошлого года. Комментарии в учетной записи отключены, что защищает Норт от любых негативных или неуместных посланий со стороны троллей.

Страница девочки в соцсети – последний, но далеко не единственный признак того, что развод проходит не так гладко, как хотелось бы Ким, которой предстоит еще решить через суд вопрос опеки над четырьмя детьми от Уэста. Кроме Норт, у пары есть 6-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 2-летний Псалом.

В прошлом месяце Канье дал интервью для Hollywood Unlocked, в котором намекнул, что 41-летняя Ким каким-то образом мешает ему видеться с детьми. Он также заявил, что не хочет, чтобы его дочь была в TikTok. В своей же недавней публикации в соцсети артист напомнил, что заводить страницы в этой соцсети детям моложе 12+ запрещено.

[ + – ] Канье Уэст намекнул, что Норт маловата для TikTok Фото: Скриншот

"Не позволяйте моей дочери наносить помаду в TikTok или вообще не позволяйте ей появляться на TikTok, если я не одобряю это", — заявил он.

Буквально совсем недавно Канье обвинил портал TMZ, пишущий о звездах, в том, что они освещают ситуацию с Ким и детьми, выставляя его в негативном свете, и потребовал извинений.

Ранее Уэст купил дом по соседству с огромным особняком Кардашьян, чтобы иметь возможность быть ближе к детям. Он неоднократно угрожал новому бойфренду Ким Питу Дэвидсону физической расправой. Тот, в свою очередь, отреагировал на все с юмором.

До этого музыкант публично просил жену, которая подала на развод с ним год назад, вернуться к нему.

Сейчас он встречается с актрисой и моделью Джулией Фокс, из которой "лепит" вторую Кардашьян.