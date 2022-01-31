Канье Уэст и Джулия Фокс продемонстрировали чувства на Неделе моды в Париже

Пара вместе сходила на показ Kenzo

Рэпер Канье Уэст и его новая подружка Джулия Фокс стали новой самой популярной селебрити парой. Они постоянно выходят в свет вместе и всячески демонстрируют серьезность своих отношений. В этот раз Канье и Джулия слились в страстном поцелуе для известного фотографа Даниэля Левитта. Об этом пишет People.

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Канье Уэст и Джулия Фокс вместе сходили на показ Kenzo Осень/Зима 2022/2023 в рамках Парижской недели моды.

Фото: Instagram daniellelevitt

Фото: Instagram daniellelevitt

[ + – ] Джулия Фокс и Канье Уэст на показе Kenzo Фото: Instagram daniellelevitt

Ранее они тусовались с Мадонной, а теперь продемонстрировали любовь к моде. Журналисты уже отметили, что стиль Джулии очень изменился, как когда-то и стиль Ким Кардашьян, бывшей жены Канье, с которой он как раз находится в процессе развода.

[ + – ] Джулия Фокс до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram daniellelevitt [ + – ] Джулия Фокс до знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram daniellelevitt

Сейчас она носит мешковатые джинсы, высокие сапоги и кожаные пальто в стиле фильма "Матрица", а также постоянно появляется с сильно подведенными глазами, за что Джулию уже прозвали "енотом". На одном из видео она подтвердила опасения поклонников, что макияж ей делает сам Канье.

На модном показе Джулия появилась в кораллово-красном платье из искусственной кожи, высоких серебристых ботфортах и кожаном пальто. Канье оделся в обычном для себя стиле и вставил в глаза бледно-голубые линзы.

[ + – ] Джулия Фокс после знакомства с Канье Уэстом Фото: Instagram daniellelevitt

Напомним, новая подруга Канье ранее работала в магазине обуви и доминатрикс. Также она снималась в нескольких фильмах, среди которых – "Без резких движений" Стивена Содерберга. Она была замужем за пилотом частной авиации Петром Артемьевым и воспитывает сына Валентино.

Джулия пробовала себя, как фотограф, художница и модель. Однако особой популярности не добилась.

Напомним, ранее Канье попал в скандал, избив мужчину, который попросил у него автограф. Позже он заявил, что избитый не был настоящим фанатом и брал автографы, чтобы потом на них заработать.

"Это то же самое, что и папарацци, он не фанат. Это кто-то, кто использует ваш образ, кто, вероятно, никогда не слушал твоих песен", — заявил Канье.