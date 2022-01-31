Каньє Вест та Джулія Фокс продемонстрували почуття на Тижні моди в Парижі
Пара разом сходила на показ Kenzo
Репер Каньє Вест та його нова подружка Джулія Фокс стали новою найпопулярнішою селебріті парою. Вони постійно виходять у світ разом і всіляко демонструють серйозність своїх стосунків. Цього разу Каньє та Джулія злилися у пристрасному поцілунку для відомого фотографа Даніеля Левіта. Про це пише People.
Каньє Вест та Джулія Фокс разом сходили на показ Kenzo Осінь/Зима 2022/2023 у межах Паризького тижня моди.
Раніше вони тусувалися з Мадонною, а тепер продемонстрували любов до моди. Журналісти вже підмітили, що стиль Джулії дуже змінився, як колись і стиль Кім Кардаш'ян, колишньої дружини Каньє, з якою він якраз перебуває у процесі розлучення.
Зараз вона носить мішкуваті джинси, високі чоботи та шкіряні пальта у стилі фільму "Матриця", а також постійно з'являється з сильно підведеними очима, за що Джулію вже прозвали "єнотом". На одному із відео вона підтвердила побоювання шанувальників, що макіяж їй робить сам Каньє.
На модному показі Джулія з'явилася в коралово-червоній сукні зі штучної шкіри, високих сріблястих ботфортах та шкіряному пальті. Каньє одягнувся у звичайному для себе стилі і вставив у очі блідо-блакитні лінзи.
Нагадаємо, нова подруга Каньє раніше працювала в магазині взуття та домінатрикс. Також вона знімалася у кількох фільмах, серед яких — "Без різких рухів" Стівена Содерберга. Вона була одружена з пілотом приватної авіації Петром Артем'євим і виховує сина Валентино.
Джулія пробувала себе, як фотограф, художниця та модель. Проте особливої популярності не досягла.
Нагадаємо, раніше Каньє потрапив у скандал, побивши чоловіка, який попросив у нього автограф. Пізніше він заявив, що побитий не був справжнім фанатом і брав автографи, щоби потім на них заробити.
"Це те саме, що й папараці, він не фанат. Це хтось, хто використовує ваш образ, хто, певно, ніколи не слухав твоїх пісень", — заявив Каньє.