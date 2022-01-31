Каньє Вест та Джулія Фокс продемонстрували почуття на Тижні моди в Парижі

Пара разом сходила на показ Kenzo

Репер Каньє Вест та його нова подружка Джулія Фокс стали новою найпопулярнішою селебріті парою. Вони постійно виходять у світ разом і всіляко демонструють серйозність своїх стосунків. Цього разу Каньє та Джулія злилися у пристрасному поцілунку для відомого фотографа Даніеля Левіта. Про це пише People.

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Каньє Вест та Джулія Фокс разом сходили на показ Kenzo Осінь/Зима 2022/2023 у межах Паризького тижня моди.

Фото: Instagram daniellelevitt

Фото: Instagram daniellelevitt

[ + – ] Джулія Фокс та Каньє Вест на показі Kenzo Фото: Instagram daniellelevitt

Раніше вони тусувалися з Мадонною, а тепер продемонстрували любов до моди. Журналісти вже підмітили, що стиль Джулії дуже змінився, як колись і стиль Кім Кардаш'ян, колишньої дружини Каньє, з якою він якраз перебуває у процесі розлучення.

[ + – ] Джулія Фокс до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram daniellelevitt [ + – ] Джулія Фокс до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram daniellelevitt

Зараз вона носить мішкуваті джинси, високі чоботи та шкіряні пальта у стилі фільму "Матриця", а також постійно з'являється з сильно підведеними очима, за що Джулію вже прозвали "єнотом". На одному із відео вона підтвердила побоювання шанувальників, що макіяж їй робить сам Каньє.

На модному показі Джулія з'явилася в коралово-червоній сукні зі штучної шкіри, високих сріблястих ботфортах та шкіряному пальті. Каньє одягнувся у звичайному для себе стилі і вставив у очі блідо-блакитні лінзи.

[ + – ] Джулія Фокс після знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram daniellelevitt

Нагадаємо, нова подруга Каньє раніше працювала в магазині взуття та домінатрикс. Також вона знімалася у кількох фільмах, серед яких — "Без різких рухів" Стівена Содерберга. Вона була одружена з пілотом приватної авіації Петром Артем'євим і виховує сина Валентино.

Джулія пробувала себе, як фотограф, художниця та модель. Проте особливої популярності не досягла.

Нагадаємо, раніше Каньє потрапив у скандал, побивши чоловіка, який попросив у нього автограф. Пізніше він заявив, що побитий не був справжнім фанатом і брав автографи, щоби потім на них заробити.

"Це те саме, що й папараці, він не фанат. Це хтось, хто використовує ваш образ, хто, певно, ніколи не слухав твоїх пісень", — заявив Каньє.