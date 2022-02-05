Каньє Вест та Кім Кардаш'ян розпочали публічну війну через дітей (фото)

Спусковим гачком для з'ясування стосунків через соцмережі став TikTok старшої дочки пари Норт Вест. Репер заявив, що дівчинка завела обліковий запис без його відома.

44-річний репер Каньє Вест та 41-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян публічно посварилися через старшу дочку Норт, яка завела аккаунт у TikTok, не запитавши дозволу батька. Перепалка почалася в Instagram колишнього подружжя.

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Сварка почалася з того, що музикант поділився фотографією 8-річної Норт в Instagram, запитуючи у підписі: "Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що мені робити з моєю дочкою, яку виставили на TikTok проти моєї волі?".

[ + – ] Каньє Вест написав, що не давав згоди на те, щоб дочка з'являлася в TikTok Фото: Скриншот

Кілька годин по тому Кім завдала удару у відповідь у сторіз свого Instagram, критикуючи "постійні нападки" Каньє на неї, звинувативши його в тому, що він завдає "болю" їх сім'ї у розширеній заяві, де вона назвала себе "головним опікуном".

"Постійні нападки Каньє на мене в інтерв'ю та соціальних мережах насправді більш шкідливі, ніж будь-який TikTok Норт, який можна створити. Як мати, яка є основним годувальником та опікуном наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу дочку, а також дозволяю їй висловлювати свої творчі здібності в тому середовищі, в якому вона хоче, під наглядом дорослих, бо це приносить їй щастя. Розлучення досить важке для наших дітей, й одержимість Каньє спробами контролювати і маніпулювати нашою ситуацією так негативно і публічно лише завдає ще більшого болю всім", – написала Кардаш'ян.

[ + – ] Кім Кардаш'ян звинуватила Каньє Веста у тиску Фото: Скриншот

За її словами, від самого початку вона не хотіла нічого, крім здорових та підтримуючих стосунків між батьками, тому що "це найкраще підходить для наших дітей, і мене засмучує те, що Каньє продовжує робити це неможливим на кожному етапі шляху".

Кім зазначила, що хоче врегулювати всі питання щодо дітей у приватному порядку, і додала, що за останній рік її майже колишній чоловік уже змінив третього адвоката.

Потім Вест знову відповів, зробивши знімок екрану із заявою Кім.

"Що ти маєш на увазі під основним провайдером? Америка бачила, як ти намагалася пожартувати з моєї дочки в день її народження, не давши адреси. Ти поставила охорону в будинку, щоб я грав з моїм сином, а потім звинуватила мене в крадіжці. Мені довелося пройти тест на наркотики після вечірки в Чикаго, тому що ти звинуватила мене в тому, що я вживаю наркотики. Трейсі Ромулус, перестань маніпулювати Кім, щоб вона була такою", – йдеться у гнівному посланні Ye (нове ім'я Каньє Веста). Трейсі Ромулус, яку він згадує у пості, – фінансовий директор бренду Кім Кардашьян (Kim Kardashian West Brands) та її близька подруга.

[ + – ] Вест звинуватив подругу колишньої дружини в тому, що та настроює його проти нього Фото: Скриншот

Що стосується акаунту, навколо якого спалахнув скандал, він називається "Кім і Норт", і наразі на нього підписано 5,6 млн осіб. Інформація про сторінку вказує, що нею керує дорослий. В останніх публікаціях там яскраво висвітлюється скандал між Кім та Каньє, якому присвячено вже кілька публікацій.

Кім завела аккаунт для доньки ще у листопаді минулого року. Коментарі в обліковому записі відключені, що захищає Норт від будь-яких негативних або недоречних послань з боку тролів.

Сторінка дівчинки в соцмережі – остання, але далеко не єдина ознака того, що розлучення проходить не так гладко, як хотілося б Кім, якій ще доведеться вирішити через суд питання опіки над чотирма дітьми від Веста. Крім Норт, у пари є 6-річний Сейнт, 4-річна Чикаго та 2-річний Псалом.

Минулого місяця Каньє дав інтерв'ю Hollywood Unlocked, в якому натякнув, що 41-річна Кім якимось чином заважає йому бачитися з дітьми. Він також заявив, що не хоче, щоб його дочка була у TikTok. У своїй же нещодавній публікації в соцмережі артист нагадав, що заводити сторінки в цій соцмережі дітям молодше 12+ заборонено.

[ + – ] Каньє Вест натякнув, що Норт замала для TikTok Фото: Скриншот

"Не дозволяйте моїй дочці наносити помаду в TikTok або взагалі не дозволяйте їй з'являтися на TikTok, якщо я не схвалюю це", – заявив він.

Буквально зовсім недавно Каньє звинуватив портал TMZ, який пише про зірок, у тому, що вони висвітлюють ситуацію з Кім та дітьми, виставляючи його в негативному світлі, і зажадав вибачень.

Раніше Вест купив будинок по сусідству з величезним маєтком Кардаш'ян, щоб мати можливість бути ближчим до дітей. Він неодноразово погрожував новому бойфренду Кім Піту Девідсону фізичною розправою. Натомість той відреагував на все з гумором.

До цього музикант публічно просив дружину, яка подала на розлучення з ним рік тому, повернутись до нього.

Зараз він зустрічається з акторкою та моделлю Джулією Фокс, з якої "ліпить" другу Кардаш'ян.