Канье Уэста могут осудить на шесть месяцев

Против музыканта намерены возбудить уголовное дело.

44-летнего американского рэпера Канье Уэста могут осудить за нападение на фаната. Об этом пишет TMZ.

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За нападение на своего фаната в январе 2022 года Канье Уэсту готовят уголовное дело. Отметим, что во время инцидента поклонник просто попросил автограф у музыканта и начал с ним фотографироваться, за что Уэст сильно разозлился и напал на мужчину, толкнув его. После падения фаната рэпер ударил его ногой в голову и шею.

[ + – ] Видео избиения Канье Уэстом фаната в начале 2022 года

Правоохранительные органы почти завершили рассмотрение дела и вскоре отправят доказательства со своими выводами в городскую прокуратуру Лос-Анджелеса. Как известно, за этот поступок Канье Уэст может быть приговорен к 6 месяцам тюремного заключения.

Ранее Фокус писал об инциденте, во время которого Канье Уэст напал на фаната и избил его. Как известно, рядом с музыкантом была его двоюродная сестра.

Напомним, Канье Уэст, который разводится с теледивой и бизнесвумен Ким Кардашьян, расстался со своей девушкой Джулией Фокс и ходит на свидание с копией Ким, матери его детей и пока официальной жены.