Джулия Фокс после расставания носит бомбер Канье Уэста
После расставания девушка не стала выбрасывать, по традиции все, что напоминает о бывшем.
Недавно стало известно о разрыве между американским рэпером Канье Уэстом и актрисой Джулией Фокс, чей роман ярко начался и быстро закончился. Однако девушка продолжает носить синий бомбер из Yeezy Gap коллекции бренда своего экс-возлюбленного, цена которого составляет около 200 долларов. Об этом пишет Daily Mail.
Актрису поймали папарацци в одном из аэропортов Милана. Как известно, она прибыла в Италию на Неделю моды.
Кроме бомбера Йе, на Джулии Фокс были синие лосины, черная футболка и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост.
Отметим, что 44-летний американский рэпер Канье Уэст разводится со своей женой и матерью четырех его детей Ким Кардашьян. Пока общественности известно о многомесячном романе Ким со стендапером Питом Дэвидсоном, Канье успел сменить за это время пару девушек.
Сначала ему приписывали роман с российской моделью Ириной Шейк, впоследствии с 22-летней американской моделью Винетрией. А с Джулией Фокс, по словам актрисы, произошла "любовь с первого взгляда".
Влюбленные познакомились перед новым годом и уже через несколько дней начали встречаться, Канье даже организовал романтический ужин и фотосессию, снимки с которой опубликовали вместе с эксклюзивным комментарием Джулии об их отношениях.
Однако впоследствии искра между Канье и Джулией угасла, поскольку они живут в разных городах и Канье не переставал публично заявлять о желании вернуться к Ким. На день влюбленных рэпер даже отправил к дому бывшей возлюбленной пикап, полный красных роз.
Впоследствии Уэста начали неоднократно ловить на свиданиях с американской моделью Чейни Джонс, которая пиарится на том, что очень похожа на Ким Кардашьян. После этого Джулия удалила все фото с Йе из соцсетей и лайкнула фото Ким.
Напомним, что Канье Уэста за нападение и избиение фаната могут приговорить к 6 месяцам заключения.