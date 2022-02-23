Джулия Фокс после расставания носит бомбер Канье Уэста

После расставания девушка не стала выбрасывать, по традиции все, что напоминает о бывшем.

Недавно стало известно о разрыве между американским рэпером Канье Уэстом и актрисой Джулией Фокс, чей роман ярко начался и быстро закончился. Однако девушка продолжает носить синий бомбер из Yeezy Gap коллекции бренда своего экс-возлюбленного, цена которого составляет около 200 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Актрису поймали папарацци в одном из аэропортов Милана. Как известно, она прибыла в Италию на Неделю моды.

Кроме бомбера Йе, на Джулии Фокс были синие лосины, черная футболка и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост.

[ + – ] Джулия Фокс в Милане

Отметим, что 44-летний американский рэпер Канье Уэст разводится со своей женой и матерью четырех его детей Ким Кардашьян. Пока общественности известно о многомесячном романе Ким со стендапером Питом Дэвидсоном, Канье успел сменить за это время пару девушек.

[ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс во время романтической фотосессии Фото: Interview

Сначала ему приписывали роман с российской моделью Ириной Шейк, впоследствии с 22-летней американской моделью Винетрией. А с Джулией Фокс, по словам актрисы, произошла "любовь с первого взгляда".

Влюбленные познакомились перед новым годом и уже через несколько дней начали встречаться, Канье даже организовал романтический ужин и фотосессию, снимки с которой опубликовали вместе с эксклюзивным комментарием Джулии об их отношениях.

[ + – ] На фоне роста популярности после романа с Канье Уэстом Джулия Фокс вышла на подиум в роли модели

Однако впоследствии искра между Канье и Джулией угасла, поскольку они живут в разных городах и Канье не переставал публично заявлять о желании вернуться к Ким. На день влюбленных рэпер даже отправил к дому бывшей возлюбленной пикап, полный красных роз.

Впоследствии Уэста начали неоднократно ловить на свиданиях с американской моделью Чейни Джонс, которая пиарится на том, что очень похожа на Ким Кардашьян. После этого Джулия удалила все фото с Йе из соцсетей и лайкнула фото Ким.

Напомним, что Канье Уэста за нападение и избиение фаната могут приговорить к 6 месяцам заключения.