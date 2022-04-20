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Джулия Фокс вышла в свет в одном корсете (фото)

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Джулия Фокс, образы Джулии Фокс, Джулия Фокс и Канье Вест, Джулия Фокс рассталась с Канье Вестом, корсетное платье
Фото: Instagram daniellelevitt | Джулия Фокс

Актриса в очередной раз громко заявляет о своем чувстве стиля.

32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в одном корсете. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Канье Уэста накануне направлялась на вечеринку с друзьями в Париже. Для вечернего выхода в свет в столице Франции знаменитость выбрала провокационный аутфит. На Джулии было корсетное мини-платье с откровенными вырезами на бедрах.

К образу Фокс добавила лакированные ботфорты и длинные черные перчатки. В качестве аксессуара она выбрала маленькую сумку Balenciaga.

Джулия Фокс в откровенном корсетном платье

Волосы актрисы были распущены, а на лице был макияж с акцентом на глаза, ведь это любит звезда.

Отметим, что Джулия Фокс стала широко известна после ее короткого и яркого романа с американским рэпером Канье Уэстом. Однако их любовь, быстро начавшись, так же быстро и кончилась. Впрочем, свою медийность актриса стала использовать в свою пользу. Ее приглашают на модные показы, а модные бренды заключают с ней контракты на сотрудничество.

Впрочем, Джулию еще раз сравнили с бывшей ее уже бывшего возлюбленного. О сходстве актрисы с Ким Кардашьян говорили давно, поскольку некоторые образы Джулии цитируют один в один предыдущие модные выходы матери детей Канье.

Джулия Фокс часто демонстрирует провокационные и резкие образы на публике

Напомним, на вечеринке Vanity Fair 32-летняя Джулия Фокс появилась в платье, которое ее "душило". На мероприятии она была со своим фирменным макияжем, который в Сети уже прозвали "глаза енота"

Также Фокус писал о том, как после расставания с Канье Уэстом Джулия продолжала носить его вещи.