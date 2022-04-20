Джулия Фокс вышла в свет в одном корсете (фото)
Актриса в очередной раз громко заявляет о своем чувстве стиля.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в одном корсете. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая девушка Канье Уэста накануне направлялась на вечеринку с друзьями в Париже. Для вечернего выхода в свет в столице Франции знаменитость выбрала провокационный аутфит. На Джулии было корсетное мини-платье с откровенными вырезами на бедрах.
К образу Фокс добавила лакированные ботфорты и длинные черные перчатки. В качестве аксессуара она выбрала маленькую сумку Balenciaga.
Волосы актрисы были распущены, а на лице был макияж с акцентом на глаза, ведь это любит звезда.
Отметим, что Джулия Фокс стала широко известна после ее короткого и яркого романа с американским рэпером Канье Уэстом. Однако их любовь, быстро начавшись, так же быстро и кончилась. Впрочем, свою медийность актриса стала использовать в свою пользу. Ее приглашают на модные показы, а модные бренды заключают с ней контракты на сотрудничество.
Впрочем, Джулию еще раз сравнили с бывшей ее уже бывшего возлюбленного. О сходстве актрисы с Ким Кардашьян говорили давно, поскольку некоторые образы Джулии цитируют один в один предыдущие модные выходы матери детей Канье.
Напомним, на вечеринке Vanity Fair 32-летняя Джулия Фокс появилась в платье, которое ее "душило". На мероприятии она была со своим фирменным макияжем, который в Сети уже прозвали "глаза енота"
Также Фокус писал о том, как после расставания с Канье Уэстом Джулия продолжала носить его вещи.