Сама скромность: эпатажная Джулия Фокс в необычном образе на обложке Vogue

Бывшая девушка Канье Уєста продолжает напоминать о себе.

32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс, о которой весь мир узнал только после ее непродолжительного романа с рэпером Канье Уэстом, украсила обложку июльского номера чешского Vogue, причем на черно-белом фото ее сложно узнать, памятуя ее прежние образы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Фотографу Кэмерон Постфоруш девушка позирует в стиле актрис старого европейского кино, одетая в кожаный тренч. На ее лице нет узнаваемого макияжа, из-за которого ее прозвали енотом. Напротив, стрелки Джулии аккуратно подведены, а губы покрыты неброской помадой.

"Актриса, художница, икона моды и IT-девушка. Она успевает играть сразу много ролей и за ней наблюдает весь мир. Джулия Фокс достигла статуса музы поп-культуры от местной звезды Нью-Йорка благодаря первой серии показов мод вместе с одним из самых влиятельных рэперов современности. Аутентичная и искренняя, не пытаясь отблагодарить зрителя, одетая в латекс со своим культовым макияжем, несет воображаемый флаг всех аутсайдеров и чудаков. Интернет любит ее, и тем, кто сомневается и спрашивает: "Что это такое?! И что она делает?" Джулия отвечала бы: "Я просто остаюсь собой", – говорится в анонсе номера.

Джулия Фокс воспитывает сына Валентина, отцом которого является русский пилот частного борта Петр (Питер) Артемьев. Супруги расстались в коне прошлого года, но пока еще официально не разведены.

Когда она впервые появилась на публике с Канье Уэстом, многие тут же пришли к выводу, что Джулия очень сильно напоминает бывшую жену рэпера Ким Кардашьян. Роман знаменитостей был ярким, но недолгим. Канье, по традиции, взялся лепить из Джулии модную икону, как сделал это в свое время с Ким, подарил ей и ее подругам дорогие брендовые сумки, посещал с девушкой модные показы и знакомил с друзьями-дизайнерами. Они даже целовались на публике, вгоняя в краску присутствующих.

Однако долго терпеть непростой характер бойфренда-миллиардера Джулия не смогла, и уже вскоре они расстались. Однако Фокс решила извлечь из этих отношений по-полной, объявив о том, что собирается писать книгу.

После разрыва с Уэстом ее стиль снова стал разбалансированным, но не менее эпатажным. Она не стесняется появляться на публичных мероприятиях в очень откровенных и часто нелепых вещах.