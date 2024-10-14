"Вистачило на все життя": Джулія Фокс шкодує про стосунки з Каньє Вестом (фото)

Джулія Фокс відверто розповіла про давній роман із чоловіком Б'янки Цензорі. Актриса швидко зрозуміла, що її "використовують, як пішака".

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Американська акторка і модель італійського походження Джулія Фокс заявила, що недовгі стосунки з репером Каньє Вестом поставили її в одне з найнезручніших публічних становищ у житті. Про це знаменитість заявила в інтерв'ю The Times.

34-річна зірка "Неогранованих коштовностей" закрутила роман із 47-річним музикантом незабаром після того, як він розлучився зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян. Фокс розповіла, що ніколи не хотіла розголошувати свої нетривалі стосунки з Вестом: "Я так шкодую про ці стосунки. Я їх ненавиджу! Вони тривали всього кілька тижнів, але їх вистачило на все життя. Я була, напевно, в найнезручнішому становищі у своєму житті, і це багато про що говорить. Я не хочу, щоб мене знали як чиюсь дівчину".

Каньє Вест і Джулія Фокс Фото: glamournigeria

За словами Джулії, у той період свого життя вона перебувала під пильною увагою публіки, тож не афішувала новий роман, хоча й вірила, що ці стосунки можуть бути справжніми. "Це була не моя ідея, щоб це стало надбанням громадськості. Якщо вже на те пішло, я подумала: "Нам варто почекати", а потім — бац! — це сталося за моєю спиною. Я досить швидко зрозуміла, що мене використовують як пішака", — поділилася модель.

Фокс розповіла, що, хоча у них з Вестом не було інтиму, але одного разу репер запропонував зробити їй операцію зі збільшення грудей. Ба більше, відразу після їхнього першого побачення репер відправив їй у подарунок відвертий одяг, включно з обтислими чорними комбінезонами. Потім, під час їхнього другого побачення, він хотів дати їй цілу команду стилістів з метою оновити її гардероб.

Джулія Фокс і Каньє Вест Фото: Getty Images

Стосунки закінчилися, коли Фокс відмовилася підписувати угоду Веста про нерозголошення їхнього роману. "Я не зможу дружити з тобою, якщо ти не підпишеш її", — написав він їй. "Я буду жити", — відповіла вона. Пережити складний період у житті Фокс допомогла її дитина: "Я справді вдячна своєму синові за те, що він став для мене опорою. Це було схоже на: "Я не можу скотитися по цій спіралі, тому що жоден чоловік, яким би багатим або знаменитим він не був, не вартий і хвилини далеко від моєї дитини".

Джулія Фокс Фото: Getty

Зірка No Sudden Move заявила, що тепер не тримає образи на Веста. "Я не збираюся тримати образу і псувати собі життя через те, що я все ще на щось злюся. У якийсь момент вам доведеться пробачити і рухатися далі, тому що ви думаєте, що завдаєте болю іншій людині, але насправді ви завдаєте болю тільки собі", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 13 травня Фокус писав про те, що Джулія Фокс веде цнотливий спосіб життя. За словами Джулії Фокс, вона не відчуває ненависті до дівчат, у яких багато шанувальників. Народивши дитину, актриса вважає, що виконала свій обов'язок.