"Зреклася чоловіків": Джулія Фокс поділилася, що веде цнотливий спосіб життя (фото)

За словами Джулії Фокс, вона не відчуває ненависті до дівчат, у яких багато шанувальників. Народивши дитину, акторка вважає, що виконала свій обов'язок.

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Американська акторка, модель і дизайнерка Джулія Фокс розповіла, що веде цнотливий спосіб життя і не займалася сексом із 2021 року. У цьому плані вона "пішла на пенсію", повідомляє Daily Mail.

Додаток для знайомств і спілкування Bumble розмістив рекламний щит із написом: "Обітниця безшлюбності — це не відповідь". 34-річна знаменитість, у якої 3,3 мільйона підписників в Instagram і TikTok, відреагувала на це гасло і написала: "2,5 роки безшлюбності і ніколи не було краще, якщо чесно".

У жовтні 2022 року Джулія вперше публічно заявила, що "зреклася чоловіків" і "ніколи" більше не народжуватиме. Від колишніх стосунків із пілотом Пітером Артем'євим у акторки є трирічний син Валентино. Пара розлучилася в липні 2020 року, ще до народження дитини. У ті роки знаменитість пережила післяпологову депресію.

Джулія Фокс із сином Фото: Getty

"У мене немає ненависті до дівчат, у яких багато шанувальників. Раніше я теж була такою. Але зараз я перебуваю в такому стані, що думаю: "До біса це. Мені плювати". Крім того, у мене вже є дитина, тож я зробила те, що мала зробити за стандартами суспільства. А зараз у цьому сенсі пішла на пенсію. Двері зачинені й запечатані. Я хочу, щоб мене залишили в спокої. Типу, не розмовляй зі мною, не дивись на мене, не турбуй мене", — поділилася Джулія.

Фанати бурхливо відреагували на її шокуюче одкровення: "Я ніколи не знав, що в нас із Джулією буде так багато спільного", "Поведінка королеви", "Чорт візьми, я не думав, що ти можеш дати мені ще один привід захоплюватися тобою", "Джуліє, ти мій герой", "Справді, Джуліє, я сам дотримуюся цнотливості вже 20 років, і з кожним роком мені стає краще.

Джулія Фокс Фото: Getty

Знаменитість народилася в Мілані в сім'ї італійки та американця. Свої дитячі роки провела з дідом. В Італії вона жила в однокімнатній квартирі зі своєю сім'єю, але зазначила, що "ніколи не почувалася там бідною, бо життя не було бурхливим. Наразі Джулія є виконавчою продюсеркою і співведучою восьмисерійного реаліті-шоу OMG Fashun, яке виходить в ефір щопонеділка на каналі "E! Розваги" разом зі стилісткою Зендеєю і "архітектором іміджу" Лоу Роучем.

Нагадаємо, 27 квітня Джулія Фокс зізналася, що ненавидить найбільше. Модель зізнається, що пройшла свій шлях від брудної наркоманки до господині таунхауса в Гарлемі.