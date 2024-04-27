Джулія Фокс зізналася, що ненавидить найбільше (відео)

Модель зізнається, що пройшла свій шлях від брудної наркоманки до господині таунхауса в Гарлемі. Робота і корисні знайомства дуже допомогли їй, однак, як каже сама Джулія, вона б із великим задоволенням просто сиділа вдома.

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34-річна американська модель і актриса італійського походження Джулія Фокс в інтерв'ю журналу InStyle чесно зізналася в тому, що терпіти не може працювати і мріє просто валятися на дивані. У фотосесії для видання вона, тим не менш, приміряла дуже розкішні офісні ансамблі, показавши, що може бути не тільки королевою епатажу в мікроскопічних бікіні, а й цілком стильною бізнес-леді.

На інтерв'ю Фокс прийшла в костюмі зі спідницею від Sho Konishi і туфлях Briana Andalore. Її брови були знебарвлені, а в макіяжі привертали увагу блакитні тіні та помаранчева помада. Волосся зірці вклали в елегантну зачіску.

Джулія Фокс в образі серйозної бізнесвумен

Журналіста, який розмовляв із Фокс, дуже здивувала її скромність і спокій, які ніяк не в'яжуться з її скандальними вбраннями для виходу у світ.

"Я вже пройшла тусовки, алкоголь і багато іншого. Я була тусовщицею. Я була брудною наркоманкою. Я весь час була відсутня і була бездомною. Тепер, коли в мене є ця стабільність і цей безпечний простір, я хочу бути саме там — вдома. Я задовбалася! Я заплатила за рахунками. Я здобула вуличний авторитет. Я готова залишитися вдома", — наголосила вона.

Після того як свого часу Джулія влаштувала рум-тур квартирою, де живе разом із сином, а відео стало вірусним, багатьох здивувало те, що все так бідно.

"Це була квартира в Іст-Віллідж. Насправді я жила там досить довгий час, і мені там було дуже комфортно. Це хороша квартира за стандартами Іст-Віллідж. Але після того, як те відео стало вірусним, я подумала про переїзд. Зрештою я дійсно знайшла будинок моєї мрії в Гарлемі, і ми з моїм найкращим другом купили його разом. Це стало для мене величезною віхою. Це таунхаус, тож це справжній будинок. І це не центр міста, а район, де дійсно живуть усі жителі Нью-Йорка", — зізналася вона.

У відвертій бесіді Джулія заявила, що ненавидить працювати.

"Я ненавиджу роботу. Я ненавиджу працювати! А що, хіба не всі так думають? Я не відчуваю провини, кажучи це. Мені здається, всі ненавидять роботу. Я хочу сидіти вдома, дивитися TikTok і їсти закуски з моїм сином".

Джулія скоро з'явиться на екранах у проекті OMG Fashun. Восьмисерійний серіал, організований легендарним стилістом Лоу Роучем, являє собою реаліті-проєкт, що нагадує Project Runway і Drag Race РуПола, в якому дизайнери-початківці створюють модні речі з екологічних матеріалів в надії виграти грошовий приз у розмірі $10 тисяч. Найкращі з нарядів носитиме Фокс.

Джулія Фокс знялася в проєкті OMG Fashun, який виходить на екрани 6 травня

Те, що Роуч — мозок кожного вірусного образу Зендея і один з найзатребуваніших сьогодні іміджмейкерів — погодився на співпрацю з Джулією, красномовно свідчить про її сприйняття серед модної еліти.

"Вона до біса безстрашна. Я не кажу це багатьом людям, але мені справді плювати на те, що ви робите. Це абсолютна правда. Іноді я можу бути придурком, але я подарую людям квіти, коли вони на це заслужили. З Джулією це цілком заслужено. Вона дійсно добре справляється із завданням перетворити цей момент на життя, і це тому, що вона справді така, яка вона є", — говорив про неї Роуч.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс вийшла у світ з оголеними грудьми.