Джулія Фокс вийшла у світ із оголеними грудьми

Акторка проігнорувала спідню білизну та знову збентежила присутніх надмірно сміливим вбранням.

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34-річна італо-американська модель Джулія Фокс, яка недовго зустрічалася з Каньє Вестом, продовжує епатувати публіку не гірше, ніж нинішня дружина репера Б'янка Цензорі. Її поява на 32-ій щорічній вечірці з нагоди вручення премії Оскар Фонду Елтона Джона в Західному Голлівуді — чергове тому підтвердження, пише Daily Mail.

Знаменитість прийшла на захід у чорній мінісукні DSQUARED2 без бюстгальтера, з двома пензликами на сосках замість нього і ледь помітними золотими ремінцями.

Посередині вбрання були прозорі вставки, а по низу — блискуча чорна бахрома.

Джулія доповнила вбрання чорними панчохами і чорними туфлями з гострим носком.

Волосся платинового кольору вона розпустила і розчесала на прямий проділ, надавши йому ефекту мокрого за допомогою спеціальних засобів.

Що стосується макіяжу, то Фокс намалювала собі стрілки-"крила".

З прикрас модель обрала масивні золоті браслети і золоті сережки.

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На вечірці Джулія чудово провела час. Вона позувала з дизайнерами бренду Деном і Діном Кейтенами, які створили бренд DSQUARED2 1995 року.

Зараз Фокс готується до зйомок у фільмі жахів "Коза" режисера Джордана Піла, де зіграє разом з Марлоном Ваянсом і Тайріком Візерсом.

У Джулії також є невелика роль енергійного агента з нерухомості на ім'я Сісі в психологічному трилері Стівена Содерберга "Присутність", який уклав дистриб'юторську угоду з Neon у січні перед прем'єрою на кінофестивалі "Санденс".

У центрі 85-хвилинного фільму, "сім'я, яка переїжджає в заміський будинок і переконується, що вони не самотні".

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася перед камерами в прозорому комбінезоні.