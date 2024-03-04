Стопами Б'янки Цензорі: Джулія Фокс відвідала показ у невидимому комбінезоні (відео)

Джулія вибрала комбінезон, який здалеку мав такий вигляд, ніби модель прийшла на захід абсолютно оголеною.

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Напівголі виходи у світ 29-річної дружини репера Каньє Веста Б'янки Цензорі, схоже, надихнули і Джулію Фокс. Вона і раніше не вирізнялася скромністю у виборі вбрання, але перевершила саму себе на відвідуванні показу Mugler у рамках Тижня моди в Парижі. Мережу облетіли фото і відео моделі, яка одягла на захід комбінезон тілесного кольору.

Джулія прийшла у вбранні, яке повністю облягало її тіло, і здалеку здавалося, що на ній зовсім немає одягу.

Цікавого акценту ансамблю додавало оздоблення на декольте, рукавах і стегнах у вигляді блискучої білої бахроми.

Джулія Фокс здалеку виглядала оголеною Фото: Getty Images

Фокс покрила обличчя футуристичною фарбою, додавши срібні вставки на щоки і лоб. Її волосся було гладко зачесане назад і зібране в пучок.

Модель зайняла місце в першому ряду і уважно вивчала нову колекцію.

Останнім часом справи у Джулії, у якої був короткий роман з Вестом, йдуть чудово. Вона не тільки регулярно знімається для журналів і з'являється на престижних показах мод, а й розвиває кар'єру в Голлівуді. Актриса знялася в психологічному трилері Стівена Содерберга "Присутність". Зйомки тривали всього три тижні.

Прем'єра картини відбулася минулого місяця на фестивалі "Санденс", і його придбала для прокату незалежна студія Neon. Раніше студія поширювала корейський трилер "Паразити", який несподівано став лауреатом премії "Найкращий фільм" і безлічі інших премій "Оскар".

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс розповіла, через кого розлучилася з Каньє Вестом, і пройшла перевірку на детекторі брехні.