По стопам Бьянки Цензори: Джулия Фокс посетила показ в невидимом комбинезоне (видео)

Джулия выбрала комбинезон, который издалека выглядел так, будто модель пришла на мероприятие совершенно обнаженной.

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Полуголые выходы в свет 29-летней жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори, похоже, вдохновили и Джулию Фокс. Она и раньше не отличалась скромностью в выборе нарядов, но превзошла саму себя на посещении показа Mugler в рамках Недели моды в Париже. Сеть облетели фото и видео модели, которая надела на мероприятие комбинезон телесного цвета.

Джулия пришла в наряде, который полностью облегал ее тело, и издалека казалось, что на ней совершенно нет одежды.

Интересный акцент ансамблю добавляли отделка на декольте, рукавах и бедрах в виде блестящей белой бахромы.

Джулия Фокс издалека выглядела обнаженной Фото: Getty Images

Фокс покрыла лицо футуристической краской, добавив серебряные вставки на щеки и лоб. Ее волосы было гладко зачесаны назад и собраны в пучок.

Модель заняла место в первом ряду и внимательно изучала новую коллекцию.

В последнее время дела у Джулии, у которой был короткий роман с Уэстом, идут отлично. Она не только регулярно снимается для журналов и появляется на престижных показах мод, но и развивает карьеру в Голливуде. Актриса снялась в психологическом триллере Стивена Содерберга "Присутствие". Съемки длились всего три недели.

Премьера картины состоялась в прошлом месяце на фестивале "Сандэнс", и его приобрела для проката независимая студия Neon. Ранее студия распространяла корейский триллер "Паразиты", который неожиданно стал лауреатом премии "Лучший фильм" и множества других премий "Оскар".

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс рассказала, из-за кого рассталась с Канье Уэстом, и прошла проверку на детекторе лжи.