Бьянка Цензори посетила ресторан в колготках и прозрачном топе на голое тело

Бьянка с мужем приехала в ресторан и тут же привлекла к себе внимание публики и посетителей. Ее наряды становятся все более откровенными, но девушку это, похоже, не смущает.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего американского рэпера Канье Уэста, продолжает эпатировать привыкшую ко многому парижскую публику, появляясь на улице в нарядах, которые заставляют краснеть всех вокруг и балансируя в шаге от штрафа за нарушение закона о пристойности. Очередной ее выход не стал исключением, пишет XXL Mag.

На ужин в ресторан Ferdi с мужем в столице Франции Бьянка приехала в прозрачном черном топе без бюстгальтера и полупрозрачных колготках на голое тело. Образ она завершила туфлями на каблуках.

В этот раз Цензори прикрывала интимную часть тела телефоном, но ее наряд не оставлял места воображению и привлек толпы зевак.

Ее муж был одет в просторную футболку, штаны и ботинки.

На фото, которые папарацци успели сделать, видно, что пара была в хорошем настроении, а Канье обнимал жену. Когда же они появились на улице, лицо девушки снова было грустным и отстраненным.

За последнюю неделю в Париже пара привлекла к себе не меньше внимания, чем во время пребывания в Италии в прошлом году. И если Уэст традиционно разгуливал по улицам одетый с ног до головы, то его жена практически ничего не скрывала. Чего стоит только ее появление на улице в одних прозрачных колготках и шубе на голое тело.

Во Франции ей грозит тюрьма или штраф в размере 15 000 евро за нарушение законов об эксгибиционизме в Париже, однако она упорно игнорирует это.

Статья 222-32 нового Уголовного кодекса (применяется с 1 марта 1994 г.) предусматривает: "Умышленное проявление сексуального поведения на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере ста 15 000 евро". Однако нагота сама по себе не является непристойностью, и законодатель оговаривает: "Обвинение сформулировано таким образом, чтобы исключить любую возможность судебного преследования лиц, практикующих натуризм в специально отведенных для этого местах".

Откровенные наряды Бьянки даже у видавших виды парижан вызывают смущение

То, как Канье выставляет свою жену, разозлило даже отца девушки, гангстера Лео Цензори, который горит желанием встретиться с Уэстом и по-мужски объяснить ему, что не стоит превращать его дочь в "непотребную девку".

Ранее Фокус писал, что новый альбом Канье Уэста спас его второй брак. Однако этот момент укрепил уверенность друзей Бьянки в том, что она терпит все выходки рэпера только из-за денег.