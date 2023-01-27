Джулія Фокс показала свою неохайну квартиру та розповіла, що спить в одному ліжку із сином

Виявилося, що апартаменти колишньої дівчини Каньє Веста зовсім не схожі на житло селебриті: вони маленькі та забиті мотлохом.

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Акторка та модель Джулія Фокс, яка прославилася завдяки своєму дуже короткому роману з репером Каньє Вестом, показала в TikTok свою квартиру в Нью-Йорку. Виявилося, що квартира Джулії забита мотлохом, у ній живуть миші, а її дворічний син Валентино спить із нею в одному ліжку. Про це пише Too Fab.

Її гардероб, більшу частину якого подарував Каньє Вест, зберігається на кухні, а на підвіконні урочисто стоять урни з прахом родичів.

Також акторка розповіла, що її дворічний син Валентино спить із нею в одному ліжку.

[ + – ] Джулія Фокс показала свою квартиру в Нью-Йорку

Виявилося, що 32-річна Джулія Фокс спить у вітальні, бо перетворила свою спальню на ігрову кімнату для свого сина.

"Я поставила своє ліжко тут, у вітальні, щоб перетворити свою спальню на маленьку ігрову кімнату для Валентино", — сказала Фокс, направляючи камеру через трохи захаращену кімнату.

На її комоді стоять два горщики із рослинами, що засихають, бо, як зізналася Фокс, у них із сином не надто виходить щось вирощувати.

Також вона показала довгий коридор, забитий коробками, маленьку ванну кімнату й кухню, де стоять коробки зі взуттям, але є машина для виробництва цукрової вати.

[ + – ] Джулія Фокс Фото: Getty Images

Зірка, яка народилася в Мілані, провела екскурсію кімнатою Валентино та сказала, що її син не проводить там час.

"Думаю, я вклала найбільше сил в облаштування цієї кімнати. Я дуже хотіла, щоб тут було мило. Проте він тут взагалі не буває. Він хоче бути тільки в маминій кімнаті. Він начебто навіть не спить там. … Так, ми спимо разом. Засудіть мене, мені все одно", — сказала Джулія.

"Особисто я просто не люблю надмірну демонстрацію багатства. Це змушує мене почуватися гидко. Знаєте, особливо люди, у яких справді великі будинки… це просто дуже марнотратно, коли в цій країні так багато безпритульних. Я насправді не така", — в іншому відео Фокс розповіла, що в неї водяться миші, що, втім, звичайна проблема для Нью-Йорка.

"Це проблема залежно від того, як ви на це дивитеся. Я ціную, що вони вночі, поки ми спимо, виходять і прибирають крихти, які мій син кидає на підлогу. Тож я не збираюся виселяти мишей найближчим часом", — сказала колишня дівчина Каньє Веста.

Деякі коментатори засудили Джулію Фокс за неохайність, інші сказали, що вона показала звичайну квартиру звичайної людини, де багато уваги приділяється дитині, і це їм подобається.

Джулія Фокс і Каньє Вест недовго зустрічалися на початку 2022 року. Пара часто опинялася в центрі уваги через провокаційні парні образи.

Після розлучення Джулія зізналася, що вона працювала домінатрикс у БДСМ-клубі, та розповіла, що її зовсім не цікавить секс.