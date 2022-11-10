Джулія Фокс, колишня Каньє Веста, зізналася, що розлюбила секс через свою роботу домінатрікс

Вона розповіла Емілі Ратаковські під час подкасту, що може обійтися без сексу.

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Джулія Фокс, яка прославилася після того, як зустрічалася з Каньє Вестом, відверто розмовляла з Емілі Ратаковські в її подкасті High Low з EmRata. Вона зізналася, що їй не подобається секс. Про це пише Daily Mail.

32-річна Джулія Фокс нагадала, що коли їй було 18 років, вона почала працювати домінатрікс. І хоч БДСМ-стосунки не передбачали секс, але, "принизлива" за її словами робота, змусила її "абстрагуватися" від сексуальних стосунків і дивитися на статевий акт як на "односторонній і тривіальний".

Фокс сказала, що отримує більше задоволення від прийому психоделічного напою аяуаски — наркотичного засобу, який виходить внаслідок 13-годинного виварювання рослин Banisteriopsis caapi і Psychotria viridis, що мають галюциногенні властивості.

"Я краще прийму аяуаску (або аяхуаску) і побачу Бога. І це буде захопливим і класним. А секс мені здається тривіальним", — повідомила Фокс.

[ + – ] Джулія Фокс після роману з Каньє Вестом стала медійною персоною Фото: christophamend

Вона додала, що робота домінатрікс навчила її, що вона може "отримувати гроші або ресурси від чоловіків", але залишила її "зламаною" через владу, яку вони мали над нею.

Вона також сказала, що з того часу, як у січні 2021 року в неї народився син, вона відчуває, що їй "більше не потрібно миритися з лайном, яке приходить, коли поряд із нею перебувають хлопці".

"Секс для мене завжди був одностороннім, але я думаю, що всі жінки можуть це сказати. Тож якщо мені насправді нічого від тебе не потрібно, то я не бачу в ньому сенсу. Секс мене справді не хвилює, я до нього байдужа", — сказала вона своїй подрузі Емілі Ратаковські

Ратаковські заперечила, що їй якраз секс подобається. На що Джулія Фокс відповіла: "А я ненавиджу. І можу обійтися без нього. Мені це подобається і це мене влаштовує".

[ + – ] Джулія Фокс до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram daniellelevitt

Раніше Джулія Фокс розповідала в інтерв'ю, що під час її роботи домінатрікс їй доводилося грати різні ролі, такі як "зла вчителька, владна мати, черниця чи медсестра".

І хоч у цій роботі було багато мінусів, Джулія винесла з неї позитивний досвід. За її словами, робота в БДСМ навчила її самоповазі, адже чоловіки ставилися до неї як до богини.

"Мої клієнти обожнювали мене — буквально дозволяли мені мочитися на них і робити все, що я хотіла. А потім, на додачу, вони платили мені, приносили подарунки і зверталися зі мною як із чортовою богинею. Я була приголомшена. Все моє життя чоловіки поводилися зі мною як із лайном, тому я не знала, що буває інакше", — зізнавалася Фокс.

Нагадаємо, Джулія Фокс потрапила на передовиці таблоїдів через свої короткі стосунки з 45-річним Вестом, які почалися напередодні Нового року в 2021 році. Але бурхливий роман згас лише через два місяці, в лютому 2022 року. І Джулія зізналася, що він негативно вплинув на її кар'єру в кіно — хоч вона і стала медійною особистістю, але пропозицій поменшало.