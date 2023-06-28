Джулія Фокс знялася в рекламному кампейні, натхненному БДСМ (фото, відео)

Джулія Фокс ідеально підходить для останньої кампанії знаменитого візажиста Ісамаї Френч.

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33-річна американська модель і акторка Джулія Фокс знялася в новій рекламній кампанії лінії макіяжу "Industrial 2.0" від бренду Isamaya, натхненної БДСМ. Про це пише PageSix.

33-річна акторка "Неограненних коштовностей" була зі срібним пірсингом у губах, бровах і підборідді, а також у срібному бюстгальтері з бісером, демонструючи нову косметику бренду на футуристичних знімках.

Джулія Фокс у рекламному кампейні Isamaya Фото: isamaya.com

Рекламне відео опублікував бренд в Instagram-акаунті. Вона поєднує бюстгальтер з білими стрінгами зі срібними ланцюжками, обгорнутими навколо нього.

Модель продемонструвала ефектні срібні сережки-кільця і довгі чорні та хромовані нігті, коли позувала з двома іншими моделями на знімку. Що стосується її макіяжу, Фокс використовувала металеві сині тіні для повік Isamaya, що розходяться в сторони і вгору над її бровами, а також чорну підводку для очей і мерехтливу персикову помаду.

Джулія Фокс у рекламному кампейні Isamaya Фото: isamaya.com

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Нагадаємо, Джулія Фокс вийшла на публіку в силіконовій мінісукні, зробленій із волосся.

Також Фокус писав, що візажист Ісамайя Френч представила новий дизайн помади у вигляді чоловічого статевого органу.