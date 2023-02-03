Помада у вигляді чоловічого члена. Візажист Ісамайя Френч представила новий дизайн косметики
Нова колекція косметичного бренду підносить дуже специфічну частину чоловічого тіла.
Візажист Ісамайя Френч взяла стару рекламну приказку "секс продає" і надала їй буквального значення: остання капсульна колекція її однойменного косметичного бренду, що отримала назву "Губи", привносить фалічні образи у світ декоративної косметики. Колекція дебютує сьогодні, 3 лютого, і включає дві помади, натхненні "чоловічою формою пост-італійського Відродження".
"Губи" прославляють чоловічу форму, висуваючи її на передній план після того, як образи в мистецтві, моді та комерції постійно сексуалізують жіночу форму, не підкреслюючи однаково чоловіче", — зазначається в пресрелізі бренду.
"Краса проявляється у кожному гендерному вираженні — і наступна колекція Ісамайї "Губи" наголошує на цьому за допомогою піднесення дуже специфічної частини тіла".
У колекції дві помади:
- Cardinal яскраво-червоного відтінку в металевій хромованій упаковці;
- Vanity — бальзам, який здається чорним у своєму гладкому металевому футлярі, але залишається прозорим.
Колекція Isamaya Lips буде доступна для купівлі онлайн на сайті Isamaya.com, а найближчими місяцями з'являться додаткові колірні рішення.
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