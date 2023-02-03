Помада у вигляді чоловічого члена. Візажист Ісамайя Френч представила новий дизайн косметики

Нова колекція косметичного бренду підносить дуже специфічну частину чоловічого тіла.

Related video

Візажист Ісамайя Френч взяла стару рекламну приказку "секс продає" і надала їй буквального значення: остання капсульна колекція її однойменного косметичного бренду, що отримала назву "Губи", привносить фалічні образи у світ декоративної косметики. Колекція дебютує сьогодні, 3 лютого, і включає дві помади, натхненні "чоловічою формою пост-італійського Відродження".

"Губи" прославляють чоловічу форму, висуваючи її на передній план після того, як образи в мистецтві, моді та комерції постійно сексуалізують жіночу форму, не підкреслюючи однаково чоловіче", — зазначається в пресрелізі бренду.

"Краса проявляється у кожному гендерному вираженні — і наступна колекція Ісамайї "Губи" наголошує на цьому за допомогою піднесення дуже специфічної частини тіла".

У колекції дві помади:

Cardinal яскраво-червоного відтінку в металевій хромованій упаковці;

Vanity — бальзам, який здається чорним у своєму гладкому металевому футлярі, але залишається прозорим.

Колекція Isamaya Lips буде доступна для купівлі онлайн на сайті Isamaya.com, а найближчими місяцями з'являться додаткові колірні рішення.

Також Фокус писав, що L'Oreal представив девайс для створення ідеальних брів.