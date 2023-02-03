Помада в виде мужского члена. Визажист Исамайя Френч представила новый дизайн косметики

Новая коллекция косметического бренда возвышает очень специфическую часть мужского тела.

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Визажист Исамайя Френч взяла старую рекламную поговорку "секс продает" и придала ей буквальное значение: последняя капсульная коллекция ее одноименного косметического бренда, получившая название "Губы", привносит фаллические образы в мир декоративной косметики. Коллекция дебютирует сегодня, 3 февраля, и включает в себя две помады, вдохновленные "мужской формой пост-итальянского Возрождения".

"Губы" прославляют мужскую форму, выдвигая ее на передний план после того, как образы в искусстве, моде и коммерции постоянно сексуализируют женскую форму, не подчеркивая в равной степени мужское", — отмечается в пресс-релизе бренда.

"Красота проявляется в каждом гендерном выражении — и следующая коллекция Исамайи "Губы" подчеркивает это с помощью возвышения очень специфической части тела".

В коллекции две помады:

Cardinal ярко-красного оттенка в металлической хромированной упаковке;

Vanity — бальзам, который кажется черным в своем гладком металлическом футляре, но остается прозрачным.

Коллекция Isamaya Lips будет доступна для покупки онлайн на сайте Isamaya.com, а в ближайшие месяцы появятся дополнительные цветовые решения.

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