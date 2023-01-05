L"Oreal представил девайс для создания идеальных бровей

На выставке CES 2023 бренд также представил умный аппликатор для помады, который будет полезен для людей с тремором.

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В фильме "Пятый элемент" Лилу пользовалась мечтой каждой девушки – девайсом для мгновенного и идеального макияжа глаз. Там на нем была маркировка Chanel, но девайс для прорисовки идеальных бровей первыми создали в L’Oréal. Не полный макияж, но первый шаг в правильном направлении. Об этом пишет The Verge.

Аппликатор для бровей Brow Magic с помощью дополненной реальности поможет подчеркнуть ваш взгляд.

[ + – ] Brow Magic поможет нарисовать идеальные брови

Brow Magic разработан совместно с компанией Prinker, производящей принтеры для временных татуировок. 2400 маленьких щеток на аппликаторе могут рисовать до 1200 точек на одном дюйме.

Инструмент работает аналогично процедурам микроблейдинга, правда, легко смывается специальными средствами.

Создали девайс, чтобы уменьшить количество средств для идеальных бровей. Ведь чтобы нарисовать красивые и ровные брови обычно используется целый арсенал: карандаш, фиксатор, пудра.

Использовать девайс просто. Нужно его купить, открыть программу Brow Magic, которая просканирует ваше лицо.

Далее из предложенного списка нужно выбрать предпочтительную форму и тощину, а потом брови нужно покрыть праймером, провести по ним аппликатором и нанести финишное покрытие.

Еще одна новинка от L’Oréal – HAPTA, умный девайс для помады, который разработали вместе с компанией Verily Life Sciences. Она производит электронную посуду с технологией стабилизации для людей с тремором рук.

Прототип HAPTA работает на магнитном креплении и может вращаться на 360 градусов и гнуться на 180 градусов.

[ + – ] HAPTA - умный девайс для помады Фото: L’Oreal

Ожидается, что Brow Magic выпустят в текущем году, как и девайс для нанесения помады.

Два года назад L’Oréal уже пытался привнести немного будущего в привычный мир декоративной косметики. На CES 2021 компания представила гаджет Perso, который помогал нанести макияж.

А потом появился YSL Rouge Sur Mesure – принтер для губной помады.