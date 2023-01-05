L'Oreal представив девайс для створення ідеальних брів

На виставці CES 2023 бренд також представив розумний аплікатор для помади, який буде корисним для людей із тремором.

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У фільмі "П'ятий елемент" Лілу користувалася мрією кожної дівчини — девайсом для миттєвого та ідеального макіяжу очей. Там на ньому було маркування Chanel, але девайс для промальовування ідеальних брів першими створили L'Oréal. Не повний макіяж, але перший крок у правильному напрямку. Про це пише The Verge.

Аплікатор для брів Brow Magic за допомогою доповненої реальності допоможе підкреслити ваш погляд.

[ + – ] Brow Magic допоможе намалювати ідеальні брови

Brow Magic розроблено спільно з компанією Prinker, яка виробляє принтери для тимчасових татуювань. 2400 маленьких щіток на аплікаторі можуть малювати до 1200 пікселів на одному дюймі.

Інструмент працює аналогічно до процедур мікроблейдингу, щоправда, легко змивається спеціальними засобами.

Створили девайс, щоб зменшити кількість засобів для ідеальних брів. Адже щоб намалювати красиві та рівні брови, зазвичай використовується цілий арсенал: олівець, фіксатор, пудра.

Використовувати девайс просто. Потрібно його купити, відкрити програму Brow Magic, яка просканує ваше обличчя.

Далі із запропонованого списку потрібно вибрати найкращу форму й тощину, а потім брови потрібно покрити праймером, провести аплікатором по них і нанести фінішне покриття.

Ще одна новинка від L'Oréal — HAPTA, розумний девайс для помади, який розробили разом із компанією Verily Life Sciences. Вона виготовляє електронний посуд із технологією стабілізації для людей із тремором рук.

Прототип HAPTA працює на магнітному кріпленні та може обертатися на 360 градусів і гнутися на 180 градусів.

[ + – ] HAPTA — розумний девайс для помади Фото: L’Oreal

Очікується, що Brow Magic випустять цього року, як і аксесуар для нанесення помади.

Два роки тому L'Oréal уже намагався привнести трохи майбутнього у звичний світ декоративної косметики. На CES 2021 компанія представила гаджет Perso, який допомагав наносити макіяж.

А потім з'явився YSL Rouge Sur Mesure — принтер для помади.