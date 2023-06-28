Джулия Фокс снялась в рекламном кампейне, вдохновленном БДСМ (фото, видео)

Джулия Фокс идеально подходит для последней кампании знаменитого визажиста Исамайи Френч.

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33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в новой рекламной кампании линии макияжа "Industrial 2.0" от бренда Isamaya, вдохновленной БДСМ. Об этом пишет PageSix.

33-летняя актриса "Неограненных драгоценностей" была с серебряным пирсингом в губах, бровях и подбородке, а также в серебряном бюстгальтере с бисером, демонстрируя новую косметику бренда на футуристических снимках.

Джулия Фокс в рекламном кампейне Isamaya Фото: isamaya.com

Рекламное видео опубликовал бренд в Instagram-аккаунте. Она сочетает бюстгальтер с белыми стрингами с серебряными цепочками, обернутыми вокруг него.

Модель, продемонстрировала эффектные серебряные серьги-кольца и длинные черные и хромированные ногти, когда позировала с двумя другими моделями на снимке. Что касается ее макияжа, Фокс использовала металлические синие тени для век Isamaya, расходящиеся в стороны и вверх над ее бровями, а также черную подводку для глаз и мерцающую персиковую помаду.

Джулия Фокс в рекламном кампейне Isamaya Фото: isamaya.com

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Напомним, Джулия Фокс вышла на публику в силиконовом мини-платье, сделанном из волос.

Также Фокус писал, что визажист Исамайя Френч представила новый дизайн помады в виде мужского полового органа.