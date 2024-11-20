Слідом за Каньє Вестом та Тревісом Скоттом: LOBODA дала інтерв'ю одному з музичних каналів Америки

Поміж Тревіса Скотта, Каньє і Карді Бі. В Лободи вийшло ASMR-інтерв’ю з головним конкурентом американського MTV.

На офіційному YouTube одного з найбільших американських музичних телеканалів Fuse TV вийшло ASMR-інтерв’ю Світлани Лободи. Відео вже оприлюднили на офіційному каналі Fuse TV в Ютуб.

Лобода продовжила перелік зіркових гостей каналу слідом за Каньє Вестом, Карді Бі, Тревісом Скоттом, Доджею Кет, Джоном Леджендом, Тедді Свімсом, Ліл Насом, Снуп Доггом, Алішею Кіс та іншими найгучнішими світовими іменами. Згідно популярного формату, співачка пошепки розповідала про своє життя, кар’єру та хобі, паралельно використовуючи свої улюблені речі для ASMR-тригерів. Спілкувалася зірка, звичайно, англійською.

Довідка: ASMR — це відео, спрямоване на те, щоб викликати у слухачів приємні відчуття і релаксацію за допомогою шепоту, різних звуків і приємних візуальних ефектів. Це може включати такі звуки, як шуршання паперу, лязження лап, шепіт або навіть звуки природи. ASMR стала популярною формою відео на YouTube та інших платформах, яка допомагає людям відпочивати і знімати стрес.

В межах проєкту артистка розповіла, що на її концертах багато рок-н-ролу, зізналася, що слухала б Шаде, якби довелося обрати один альбом на все життя та дала поради починаючим артистам. Серед улюблених смаколиків Лобода обрала хрумкі чипси, матчу та ігристе з бульбашками.

Зауважимо, що нещодавно артистка першою зі Східної Європи виступила для "Греммі". Співачка наживо виконала свою пісню "Mentor" англійською та українською мовами, представивши Україну в цьому проєкті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода вигнала зі свого концерту росіянку, яка підтримує політику Путіна.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця розповіла за що її заблокувала Світлана Лобода.