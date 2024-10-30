Світлана Лобода вигнала зі свого концерту росіянку, яка підтримує політику Путіна (відео)

Світлана Лобода з 2022 року припинила співпрацю з РФ і стала на бік України. Артистка виступає за мир у країні, тому вимагає у шанувальників підтримки її політичних поглядів.

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Співачка Світлана Лобода вигнала зі свого концерту глядачку, яка відмовилася засудити дії чинного президента Росії — Володимира Путіна.

Відео з концерту, який відбувся в Єревані, опублікувала у своєму Telegram-каналі російська журналістка Олена Жигалова.

Так, під час шоу Лобода покликала на сцену одну з глядачок, якою виявилася російська жінка на ім'я Юлія. Співачка заявила, що глядачка повинна публічно в мікрофон засудити дії російської влади, а почувши відмову просто попросила її піти з концерту.

"Ви поза політикою? Якщо ви прийшли до мене на концерт, ви зобов'язані підтримувати мою позицію, інакше я вас попрошу піти, розмовляти з вами не хочу", — заявила Світлана.

Співачка зазначила, що хоче, щоб люди, які відвідують її виступи, були за мир, а не за війну. Вона також додала, що хоче, щоб влада Росії припинила цю нещадну війну та геноцид українського народу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий продюсер розповів про знайомство з Лободою.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка-мільйонниця розповіла, за що її заблокувала Світлана Лобода.