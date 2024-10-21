"Вона мені довіряла": відомий продюсер розповів про знайомство з Лободою (відео)

Покинувши "ВІА Гру" у 2004-му, Лобода запропонувала Михайлові Ясинському стати її менеджером. Разом вони створили хіти "Постой, муЩина!" і "Мишка, гадкий мальчишка!".

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На початку 2000-х продюсер Михайло Ясинський працював артдиректором нічного клубу в Ірпені і шукав для закладу джазову співачку. На пропозицію відгукнулася Світлана Лобода, і так розпочалася їхня багаторічна співпраця. Про це Михайло розповів у випуску програми "Муз_Тренд" від 20 жовтня.

Нічному клубу, де Ясинський був артдиректором, була потрібна співачка, яка б за гонорар у 30 доларів виконувала джаз четвергами. Продюсер пригадує, що зі Світланою його познайомила співачка Анна Завальська, що тоді вчилася в естрадно-цирковому училищі.

"Я Аню запитав: чи є хтось із ваших студентів, хто міг би працювати за 30 доларів. Вона каже: є така дівчинка. І ця дівчинка була Свєта Лобода. Ми з нею познайомилися, подружилися", — розповідає Михайло.

Згодом Лобода пішла до групи "ВІА Гра".

У Ясинського на той час був уже свій бізнес: він із друзями створював розважальні програми для шанхайського шоу-бізнесу. Крім того, у Михайла тоді було ще й музичне видавництво "Пан Коцький", яке видавало аудіоказки українською мовою.

За його словами, весь час, поки Лобода була у "ВІА Грі", їхнє спілкування не припинялося.

"Я давав їй якісь поради. Вона мені довіряла. Це був 2004 рік — влітку вона прийшла і каже: "Я пішла з "ВІА Гри", мені потрібен менеджер", — пригадав Ясинський.

Він погодився, і під час їхньої співпраці Лобода випустила хіт "Постой, муЩина!", а згодом — пісню "Мишка, гадкий мальчишка!". Організовували концерти, зібрали команду, створили офіс. Танцівником, постановником і хореографом був Юрій Бардаш, що після повномасштабного вторгнення зрадив Україну (23 січня Фокус повідомляв, що він опублікував у Telegram фото з російським паспортом), другим танцівником — Костянтин Боровський з гурту Quest Pistols. Тур-менеджером під час першого туру Лободи був Артем Умрихін, відомий під псевдонімом Артік, який пізніше створив проєкт Artik & Asti.

Продюсер Михайло Ясинський розказав про співпрацю зі Світланою Лободою — на відео з 08:16

Конфлікт із Лободою

Проте згодом між Ясинським і Лободою сталося непорозуміння, і їхня співпраця припинилася. Михайло, зрозумівши, що в межах цієї компанії не може втілити певні інші ідеї, створив ще одну агенцію, а співачка цього не зрозуміла.

"Я був звільнений. У мене ніколи не було цих амбіцій: менеджер, продюсер. Я був людиною, яку найняли на певних умовах. Треба розуміти: це ж Свєта. На той момент це була така ж амбітна дівчинка, яку я до кінця не розумів", — розповів Ясинський.

За той час, поки вони не спілкувалися, продюсер створив нове агентство. Коли ділове та дружнє спілкування з Лободою відновилося, вона запропонувала йому співпрацювати знову. Ясинський погодився, але цього разу у форматі роботи з його агентством.

У п'ятницю 18 жовтня Лобода святкувала 42-й день народження і презентувала новий трек "Любовь до конца света". За її словами, пісня розповідає про любов у найтемніші часи.

Також нагадаємо, 19 серпня Світлана Лобода дала ексклюзивне інтерв’ю Фокусу, в якому розповіла, чому досі випускає російськомовні пісні, чим займаються її діти і чи планують повернення до України.