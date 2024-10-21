"Она мне доверяла": известный продюсер рассказал о знакомстве с Лободой (видео)

Покинув "ВИА Гру" в 2004-м, Лобода предложила Михаилу Ясинскому стать ее менеджером. Вместе они создали хиты "Постой, муЩина!" и "Мишка, гадкий мальчишка!".

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В начале 2000-х продюсер Михаил Ясинский работал арт-директором ночного клуба в Ирпене и искал для заведения джазовую певицу. На предложение откликнулась Светлана Лобода, и так началось их многолетнее сотрудничество. Об этом Михаил рассказал в выпуске программы "Муз_Тренд" от 20 октября.

Ночному клубу, где Ясинский был арт-директором, была нужна певица, которая бы за гонорар в 30 долларов исполняла джаз по четвергам. Продюсер вспоминает, что со Светланой его познакомила певица Анна Завальская, которая тогда училась в эстрадно-цирковом училище.

"Я Аню спросил: есть ли кто-то из ваших студентов, кто мог бы работать за 30 долларов. Она говорит: есть такая девочка. И эта девочка была Света Лобода. Мы с ней познакомились, подружились", — рассказывает Михаил.

Впоследствии Лобода ушла в группу "ВИА Гра".

У Ясинского к тому времени был уже свой бизнес: он с друзьями создавал развлекательные программы для шанхайского шоу-бизнеса. Кроме того, у Михаила тогда было еще и музыкальное издательство "Пан Коцький", которое издавало аудиосказки на украинском языке.

По его словам, все время, пока Лобода была в "ВИА Гре", их общение не прекращалось.

"Я давал ей какие-то советы. Она мне доверяла. Это был 2004 год — летом она пришла и говорит: "Я ушла из "ВИА Гры", мне нужен менеджер", — вспомнил Ясинский.

Он согласился, и во время их сотрудничества Лобода выпустила хит "Постой, муЩина!", а затем — песню "Мишка, гадкий мальчишка!". Организовывали концерты, собрали команду, создали офис. Танцовщиком, постановщиком и хореографом был Юрий Бардаш, который после полномасштабного вторжения предал Украину (23 января Фокус сообщал, что он выложил в Telegram фото с российским паспортом), вторым танцовщиком — Константин Боровский из группы Quest Pistols. Тур-менеджером во время первого тура Лободы был Артем Умрихин, известный под псевдонимом Артик, который позже создал проект Artik & Asti.

Продюсер Михаил Ясинский рассказал о сотрудничестве со Светланой Лободой — на видео с 08:16

Конфликт с Лободой

Однако впоследствии между Ясинским и Лободой произошло недоразумение, и их сотрудничество прекратилось. Михаил, поняв, что в рамках этой компании не может воплотить определенные другие идеи, создал еще одно агентство, а певица этого не поняла.

"Я был уволен. У меня никогда не было этих амбиций: менеджер, продюсер. Я был человеком, которого наняли на определенных условиях. Надо понимать: это же Света. На тот момент это была такая же амбициозная девочка, которую я до конца не понимал", — рассказал Ясинский.

За то время, пока они не общались, продюсер создал новое агентство. Когда деловое и дружеское общение с Лободой возобновилось, она предложила ему сотрудничать снова. Ясинский согласился, но на этот раз в формате работы с его агентством.

В пятницу 18 октября Лобода праздновала 42-й день рождения и презентовала новый трек "Любовь до конца света". По ее словам, песня рассказывает о любви в самые темные времена.

Также напомним, 19 августа Светлана Лобода дала эксклюзивное интервью Фокусу, в котором рассказала, почему до сих пор выпускает русскоязычные песни, чем занимаются ее дети и планируют ли возвращение в Украину.