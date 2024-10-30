Светлана Лобода выгнала со своего концерта россиянку, которая поддерживает политику Путина (видео)

Светлана Лобода с 2022 года прекратила сотрудничество с РФ и встала на сторону Украины. Артистка выступает за мир в стране, поэтому требует у поклонников поддержки ее политических взглядов.

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Певица Светлана Лобода выгнала со своего концерта зрительницу, отказавшуюся осудить действия действующего президента России — Владимира Путина.

Видео с концерта, который состоялся в Ереване, опубликовала своем Telegram-канале российская журналистка Елена Жигалова.

Так, во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась российская женщина по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ просто попросила ее уйти с концерта.

"Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, иначе я вас попрошу уйти, разговаривать с вами не хочу", — заявила Светлана.

Певица отметила, что хочет, чтобы люди, которые посещают ее выступления, были за мир, а не за войну. Она также добавила, что хочет, чтобы власть России прекратила эту беспощадную войну и геноцид украинского народа.

Напомним, ранее мы писали, что известный продюсер рассказал о знакомстве с Лободой.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер-миллионница рассказала за что ее заблокировала Светлана Лобода.