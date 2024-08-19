"Цього прагне кожен артист": Світлана Лобода прокоментувала свою участь у проєкті премії "Греммі"

Співачка наживо виконала свою пісню "Mentor" англійською та українською мовами, представивши Україну в цьому проєкті. Основна мета цього проєкту — відкривати світу найяскравіших артистів з унікальним звучанням з різних куточків планети.

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Українська співачка Світлана Лобода вперше прокоментувала свою участь у проєкті премії "Греммі" Globan Spin. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню"Фокус".

Зокрема, відомо, що Світлана Лобода стала першою співачкою в українській історії, яка потрапила до проєкту, в якому її представили, як головну попзірку України та людину, що представляє українську музику в сучасному світі.

В ексклюзивному коментарі"Фокусу" Світлана Лобода зізналася, що до участі в міжнародному проєкті від музичної премії Греммі прагне кожен артист. Однак для неї насамперед це можливість відкрити для себе нові горизонти, бути побаченою і почутою аудиторією, з якою вона ще не знайома.

"Незважаючи на те, що я вже людина доросла, але в душі, як і всі артисти, залишаюся мрійницею, хоч і досить прагматичною. Сьогодні я не дозволяю собі нехтувати будь-якою можливістю вийти на нові рубежі. Участь у міжнародному проєкті від музичної премії Греммі — це можливість відкрити для себе нові горизонти, бути побаченою і почутою аудиторією, з якою ми ще не знайомі. Цього прагне кожен артист", — пояснила Лобода.

Водночас співачка пояснила, що не ставиться до цієї події надто серйозно, адже, окрім цього, в неї є багато інших планів на майбутнє. Однак, Global Spin все ж таки вона називає однією з найцікавіших пригод її життя.

Також Світлана Лобода додала, що цей проєкт для неї як для артиста — одна з можливостей підкорити нові рубежі.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Світлани Лободи Фокусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода зізналася, що навчає дочок української мови.