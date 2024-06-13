"Ми зобов'язані вчити наших дітей": Світлана Лобода зізналася, що навчає дочок української мови

Світлана Лобода зізналася, що сама вивчила державну мову, а тепер робить усе для того, щоб українську мову вивчили її доньки.

41-річна співачка Світлана Лобода зізналася, що за два роки вивчила українську мову, а зараз навчає своїх дітей володіти державною мовою. Про це співачка розповіла в інтерв'ю казахського інтерв'юера Тимура Балімбетова.

Зокрема, співачка розповіла, що все життя розмовляла російською мовою, тому після початку повномасштабної війни їй довелося вчити державну мову.

"Коли ти все життя щось робиш, а потім тобі потрібно перенавчатися, це складно. Особливо не у віці 16 років, а коли ти вже більш дорослий. Але це важливо і потрібно", — сказала співачка.

Однак попри всі складнощі Лобода зізналася, що сьогодні вона може похвалитися тим, що вільно спілкується державною мовою. Крім цього, Світлана Лобода розповіла, що зараз виділяє час для того, щоб навчити української мови і своїх дітей.

"Я все життя говорю російською мовою. Я почала говорити українською мовою і вивчати її детально, читати книжки українською мовою, рівно два роки. За рік зробила великий стрибок. Зараз я вважаю, що я зобов'язана просто вивчити українську мову з моїми дітьми. Тому я читаю доньці книжки українською мовою, вона слухає пісні українською мовою, вона слухає Океан Ельзи. Я їй пояснюю як перекладаються ті чи інші слова, чи фрази. Для кожного українця дуже важливо, щоб мова залишилася в історії, тому ми зобов'язані вчити наших дітей", — заявила співачка.

Варто зазначити, що Світлана Лобода має двох доньок — старшій Євангеліні виповнилося 13 років, а молодшій Тільді — 6 років.

Позиція Світлани Лободи щодо війни в Україні

Після 2014 року, коли в Україні розпочалася так звана антитерористична операція, Росія анексувала Крим, а Донецька і Луганська область оголосили себе самоназваними республіками, співачка продовжувала виступати в Росії. Однак коли почалася повномасштабна війна в Україні Світлана Лобода якраз перебувала в Москві. 24 лютого Світлана Лобода опублікувала пост, у якому розповіла, що від самого ранку на зв'язку з рідними, однак жодного слова не написала, що Росія почала війну з Україною, але закликала зупинити "цей жах".

Уже згодом співачка пояснила, що не наважувалася йти проти Кремля, адже саме виїжджала з Росії. Після того, як Лобода виїхала з РФ, вона почала займатися волонтерською діяльністю на підтримку України. Через це співачку внесли до чорних списків російського шоубізнесу та заборонили в'їзд до РФ на 50 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода прокоментувала своє рішення співати російською.

Крім цього, Фокус писав, що Лобода захистила таксиста, який відмовився говорити українською мовою.